Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Студенты-экологи САФУ узнали, как возвращают чистую воду природе в Архангельске

Специалисты РВК-Архангельск продолжают работу по экологическому просвещению молодежи. Начальник управления по экологической и промышленной безопасности Нина Григорчук провела лекцию для студентов-экологов Северного Арктического федерального университета (САФУ). Темой занятия стала очистка городских сточных вод на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) Архангельска.

В формате живого диалога студентам подробно рассказали о полном технологическом цикле очистки стоков. Для многих стало открытием, что работа эколога на водоканале – это не только защита природы, но и активная деятельность по восстановлению водных ресурсов. Речь идет о возвращении в природу очищенной воды и компенсационной программе по зарыблению Северной Двины мальками ценных пород рыб.

Особый интерес у аудитории вызвал рассказ о масштабном техническом перевооружении комплекса ЦОСК, который был построен еще в советские времена. Студенты узнали, что мощности сооружений рассчитаны на 110 тысяч кубометров стоков в сутки, что обеспечивает потребности города с населением до 350 000 человек. Молодым людям также продемонстрировали весь путь сточных вод: от приемной камеры и решеток, отфильтровывающих крупный мусор, до работы песколовок, аэротенков и систем первичных и вторичных отстойников.

«Отдельно и подробно я остановилась на свойствах активного ила – нашего главного помощника в очистке стоков, который требует особого отношения после выполнения своей задачи, – поделилась Нина Григорчук. – Процесс его обезвоживания включает пять ступеней, где ил прессуют, максимально удаляя все, что он отфильтровал. Я увидела, как горели глаза у первокурсников – ребятам искренне интересны наши технологии. Уверена, многие из них захотят прийти к нам на производственную практику».

Преподаватели университета отмечают, что подобные встречи имеют огромное значение для подготовки будущих специалистов.

«Для нас крайне важно, когда в аудиторию приходят специалисты из профильных организаций, – прокомментировала доцент кафедры теоретической и прикладной химии Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Марина Семушина. – Студенты должны узнавать о тонкостях профессии не только от преподавателей, но и от людей, которые работают непосредственно на предприятиях природоохранной сферы. Поэтому мы активно привлекаем таких экспертов уже с первого курса, когда начинается введение в профессию. А в дальнейшем это помогает эффективно выстраивать практику».

РВК-Архангельск уделяет большое внимание экологическому образованию детей и молодежи. Компания регулярно проводит «Уроки чистой воды» для воспитанников детских садов и  школьников, организует экскурсии и профильные занятия для студентов. Эта работа является частью комплексного подхода к социальной ответственности и соответствует принципам ESG-повестки, которая является ключевым приоритетом в деятельности всех предприятий группы компаний «Росводоканал». 

15 октябрь 09:39 | : Экономика

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (196)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20