Студенты-экологи САФУ узнали, как возвращают чистую воду природе в Архангельске

Специалисты РВК-Архангельск продолжают работу по экологическому просвещению молодежи. Начальник управления по экологической и промышленной безопасности Нина Григорчук провела лекцию для студентов-экологов Северного Арктического федерального университета (САФУ). Темой занятия стала очистка городских сточных вод на Центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК) Архангельска.

В формате живого диалога студентам подробно рассказали о полном технологическом цикле очистки стоков. Для многих стало открытием, что работа эколога на водоканале – это не только защита природы, но и активная деятельность по восстановлению водных ресурсов. Речь идет о возвращении в природу очищенной воды и компенсационной программе по зарыблению Северной Двины мальками ценных пород рыб.

Особый интерес у аудитории вызвал рассказ о масштабном техническом перевооружении комплекса ЦОСК, который был построен еще в советские времена. Студенты узнали, что мощности сооружений рассчитаны на 110 тысяч кубометров стоков в сутки, что обеспечивает потребности города с населением до 350 000 человек. Молодым людям также продемонстрировали весь путь сточных вод: от приемной камеры и решеток, отфильтровывающих крупный мусор, до работы песколовок, аэротенков и систем первичных и вторичных отстойников.

«Отдельно и подробно я остановилась на свойствах активного ила – нашего главного помощника в очистке стоков, который требует особого отношения после выполнения своей задачи, – поделилась Нина Григорчук. – Процесс его обезвоживания включает пять ступеней, где ил прессуют, максимально удаляя все, что он отфильтровал. Я увидела, как горели глаза у первокурсников – ребятам искренне интересны наши технологии. Уверена, многие из них захотят прийти к нам на производственную практику».

Преподаватели университета отмечают, что подобные встречи имеют огромное значение для подготовки будущих специалистов.

«Для нас крайне важно, когда в аудиторию приходят специалисты из профильных организаций, – прокомментировала доцент кафедры теоретической и прикладной химии Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Марина Семушина. – Студенты должны узнавать о тонкостях профессии не только от преподавателей, но и от людей, которые работают непосредственно на предприятиях природоохранной сферы. Поэтому мы активно привлекаем таких экспертов уже с первого курса, когда начинается введение в профессию. А в дальнейшем это помогает эффективно выстраивать практику».

РВК-Архангельск уделяет большое внимание экологическому образованию детей и молодежи. Компания регулярно проводит «Уроки чистой воды» для воспитанников детских садов и школьников, организует экскурсии и профильные занятия для студентов. Эта работа является частью комплексного подхода к социальной ответственности и соответствует принципам ESG-повестки, которая является ключевым приоритетом в деятельности всех предприятий группы компаний «Росводоканал».