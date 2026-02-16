Вы не поверите! В Архангельской области стала расти зарплата

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда Архангельской области и выяснили, у представителей каких отраслей в первом квартале 2026 года предлагаемая зарплата выросла заметнее всего.
В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Архангельской области составила 74 500 рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 14% или на 9 100 рублей.
В «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях в Архангельской области оказались строительство, недвижимость (+49%), транспорт, логистика, перевозки (+39%), безопасность (+38%), а также домашний и обслуживающий персонал (+30%).
В сфере строительства зафиксирован самый большой рост предлагаемых в вакансиях зарплат в абсолютных значениях (+44 600 рублей), при этом самая высокая медиана в первом квартале 2026 года также отмечена здесь — 136 300 рублей. Напротив, самые низкие медианы предлагаемых заработных плат за указанные периоды отмечены в отрасли искусства, развлечений и массмедиа (50 000 рублей в первом квартале 2025 года и 55 000 рублей в первом квартале 2026 года).
Топ отраслей компаний с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Архангельская область, 2026
Отрасль компании
1 кв. 2025
1 кв. 2026
Разница в абсолютных значениях, руб.
Разница в процентах
Строительство, недвижимость
91700
136300
44600
49%
Транспорт, логистика, перевозки
91500
127000
35500
39%
Рабочий персонал
89900
112500
22600
25%
Домашний, обслуживающий персонал
73900
96000
22100
30%
Безопасность
50000
69000
19000
38%
Закупки
60000
75000
15000
25%
Юристы
60000
75000
15000
25%
Финансы, бухгалтерия
56400
69900
13500
24%