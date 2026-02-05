Рынок IT в Архангельской области растет и пухнет

И предложения, и ожидания по заработной плате существенно отличаются в зависимости от конкретной специализации. Так, в вакансиях в Архангельской области в 2025 году медиана предлагаемых зарплат для DevOps-инженеров составила 207,6 тыс. руб. (ожидания — 193,1 тыс. руб.), для дата-сайентистов — 200 тыс. руб. (ожидания — 120,4 тыс. руб.), для системных аналитиков — 153,8 тыс. руб. (ожидания — 163 тыс. руб.).
Продуктовым аналитикам предлагают 122,5 тыс. руб. (ожидания — 129,1 тыс. руб.), BI-аналитикам и аналитикам данных — 100 тыс. руб. (ожидания — 101,1 тыс. руб.), гейм-дизайнерам — 97 тыс. руб. (ожидания — 75,9 тыс. руб.).