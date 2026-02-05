Рынок IT в Архангельской области растет и пухнет

ИТ-специалисты в Архангельской области за последние пять лет стали зарабатывать заметно больше. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, выросла на 15,4 тыс. рублей (+31%) и к концу 2025 года составила 65 тыс. рублей. При этом ожидания самих соискателей увеличились еще сильнее — на 19,2 тыс. рублей, до 79,7 тыс. рублей. Это выяснили эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга.