Рынок IT в Архангельской области растет и пухнет

ИТ-специалисты в Архангельской области за последние пять лет стали зарабатывать заметно больше. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, выросла на 15,4 тыс. рублей (+31%) и к концу 2025 года составила 65 тыс. рублей. При этом ожидания самих соискателей увеличились еще сильнее — на 19,2 тыс. рублей, до 79,7 тыс. рублей. Это выяснили эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга.


И предложения, и ожидания по заработной плате существенно отличаются в зависимости от конкретной специализации. Так, в вакансиях в Архангельской области в 2025 году медиана предлагаемых зарплат для DevOps-инженеров составила 207,6 тыс. руб. (ожидания — 193,1 тыс. руб.), для дата-сайентистов — 200 тыс. руб. (ожидания — 120,4 тыс. руб.), для системных аналитиков — 153,8 тыс. руб. (ожидания — 163 тыс. руб.). 

Продуктовым аналитикам предлагают 122,5 тыс. руб. (ожидания — 129,1 тыс. руб.), BI-аналитикам и аналитикам данных — 100 тыс. руб. (ожидания — 101,1 тыс. руб.), гейм-дизайнерам — 97 тыс. руб. (ожидания — 75,9 тыс. руб.).

