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В Архангельской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

 Аналитики hh.ru зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда региона. В каких сферах есть замедление роста зарплат, а каких данная ситуация пока не коснулась – в релизе далее.  

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области достигла 67,6 тыс. рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей даже уменьшились на 1,7 тыс. рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений: +3,1 тыс. рублей.

Между тем зарплатные запросы соискателей Архангельской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц. В данном случае важно отметить, что зарплатные ожидания соискателей не превышают работодательские предложения с начала 2023 года. 


На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере административного персонала: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 175 тыс., то теперь на 30 тыс. меньше. 

Также более чем на 20 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для работников сельского хозяйства. В вакансиях добывающей отрасли предлагаемые зарплаты сократились более чем на 18 тыс. рублей. 

Есть также ряд сфер (обслуживающий персонал, транспорт и логистика, туризм и общепит, маркетинг), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для менеджмента среднего и высшего звена (+31 тыс.), финансистов и бухгалтеров (+6 тыс.), в секторе продаж (+4 тыс.), а также в автобизнесе (+3 тыс.). 

Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Архангельская область

Профессиональная область

Весна 2025 г.

Зима 2025 г.

Динамика за квартал

 Высший и средний менеджмент 

      136 595 ₽ 

      104 837 ₽ 

    31 757 ₽ 

 Финансы, бухгалтерия 

        57 774 ₽ 

        51 541 ₽ 

      6 233 ₽ 

 Продажи, обслуживание клиентов 

        60 000 ₽ 

        55 648 ₽ 

      4 352 ₽ 

 Автомобильный бизнес 

        85 913 ₽ 

        82 471 ₽ 

      3 441 ₽ 

 Розничная торговля 

        48 782 ₽ 

        48 273 ₽ 

         509 ₽ 

 Информационные технологии 

        55 652 ₽ 

        57 777 ₽ 

-     2 125 ₽ 

 Медицина, фармацевтика 

        67 227 ₽ 

        69 951 ₽ 

-     2 724 ₽ 

 Наука, образование 

        50 165 ₽ 

        52 962 ₽ 

-     2 797 ₽ 

 Рабочий персонал 

        91 291 ₽ 

        94 416 ₽ 

-     3 126 ₽ 

 Производство, сервисное обслуживание 

        78 074 ₽ 

        82 377 ₽ 

-     4 303 ₽ 

 Строительство, недвижимость 

        79 469 ₽ 

        85 766 ₽ 

-     6 298 ₽ 

 Безопасность 

        48 064 ₽ 

        55 253 ₽ 

-     7 188 ₽ 

 Маркетинг, реклама, PR 

        57 857 ₽ 

        66 676 ₽ 

-     8 819 ₽ 

 Туризм, гостиницы, рестораны 

        47 859 ₽ 

        61 697 ₽ 

-   13 838 ₽ 

 Транспорт, логистика, перевозки 

      152 566 ₽ 

      167 309 ₽ 

-   14 744 ₽ 

 Домашний, обслуживающий персонал 

      144 984 ₽ 

      162 626 ₽ 

-   17 642 ₽ 

 Добыча сырья 

      105 096 ₽ 

      123 590 ₽ 

-   18 494 ₽ 

 Сельское хозяйство 

      115 425 ₽ 

      139 009 ₽ 

-   23 584 ₽ 

 Административный персонал 

      144 743 ₽ 

      175 258 ₽ 

-   30 515 ₽ 

 

11 апрель 08:30 | : Экономика

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