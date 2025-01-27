В Архангельской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

Аналитики hh.ru зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда региона. В каких сферах есть замедление роста зарплат, а каких данная ситуация пока не коснулась – в релизе далее.

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области достигла 67,6 тыс. рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей даже уменьшились на 1,7 тыс. рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений: +3,1 тыс. рублей.

Между тем зарплатные запросы соискателей Архангельской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц. В данном случае важно отметить, что зарплатные ожидания соискателей не превышают работодательские предложения с начала 2023 года.





На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере административного персонала: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 175 тыс., то теперь на 30 тыс. меньше.

Также более чем на 20 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для работников сельского хозяйства. В вакансиях добывающей отрасли предлагаемые зарплаты сократились более чем на 18 тыс. рублей.

Есть также ряд сфер (обслуживающий персонал, транспорт и логистика, туризм и общепит, маркетинг), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для менеджмента среднего и высшего звена (+31 тыс.), финансистов и бухгалтеров (+6 тыс.), в секторе продаж (+4 тыс.), а также в автобизнесе (+3 тыс.).

Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Архангельская область: