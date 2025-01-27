В Архангельской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

Аналитики hh.ru зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда региона. В каких сферах есть замедление роста зарплат, а каких данная ситуация пока не коснулась – в релизе далее.
По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области достигла 67,6 тыс. рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей даже уменьшились на 1,7 тыс. рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений: +3,1 тыс. рублей.
Между тем зарплатные запросы соискателей Архангельской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц. В данном случае важно отметить, что зарплатные ожидания соискателей не превышают работодательские предложения с начала 2023 года.
На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере административного персонала: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 175 тыс., то теперь на 30 тыс. меньше.
Также более чем на 20 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для работников сельского хозяйства. В вакансиях добывающей отрасли предлагаемые зарплаты сократились более чем на 18 тыс. рублей.
Есть также ряд сфер (обслуживающий персонал, транспорт и логистика, туризм и общепит, маркетинг), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для менеджмента среднего и высшего звена (+31 тыс.), финансистов и бухгалтеров (+6 тыс.), в секторе продаж (+4 тыс.), а также в автобизнесе (+3 тыс.).
Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Архангельская область:
Профессиональная область
Весна 2025 г.
Зима 2025 г.
Динамика за квартал
Высший и средний менеджмент
136 595 ₽
104 837 ₽
31 757 ₽
Финансы, бухгалтерия
57 774 ₽
51 541 ₽
6 233 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
60 000 ₽
55 648 ₽
4 352 ₽
Автомобильный бизнес
85 913 ₽
82 471 ₽
3 441 ₽
Розничная торговля
48 782 ₽
48 273 ₽
509 ₽
Информационные технологии
55 652 ₽
57 777 ₽
- 2 125 ₽
Медицина, фармацевтика
67 227 ₽
69 951 ₽
- 2 724 ₽
Наука, образование
50 165 ₽
52 962 ₽
- 2 797 ₽
Рабочий персонал
91 291 ₽
94 416 ₽
- 3 126 ₽
Производство, сервисное обслуживание
78 074 ₽
82 377 ₽
- 4 303 ₽
Строительство, недвижимость
79 469 ₽
85 766 ₽
- 6 298 ₽
Безопасность
48 064 ₽
55 253 ₽
- 7 188 ₽
Маркетинг, реклама, PR
57 857 ₽
66 676 ₽
- 8 819 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
47 859 ₽
61 697 ₽
- 13 838 ₽
Транспорт, логистика, перевозки
152 566 ₽
167 309 ₽
- 14 744 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
144 984 ₽
162 626 ₽
- 17 642 ₽
Добыча сырья
105 096 ₽
123 590 ₽
- 18 494 ₽
Сельское хозяйство
115 425 ₽
139 009 ₽
- 23 584 ₽
Административный персонал
144 743 ₽
175 258 ₽
- 30 515 ₽