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Мечты и реальность в зарплате жителей Поморья превысила 16 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как отличаются предлагаемые в вакансиях и ожидаемые соискателями зарплаты в регионе. В анализ вошли 25 тыс. резюме и 6,3 тыс. вакансий

«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Архангельской области составила 66,3 тыс. руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 50 тыс. руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 16,3 тыс. руб. в пользу последних. В целом, запросы местных жителей с начала года остались на прежнем уровне. Работодатели же стараются повышать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил 14,4 тыс. рублей», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.  

Сильнее всего предлагаемые работодателями зарплаты превышают ожидания соискателей в профессиональной сфере «Транспорт и логистика» — более чем на 65 тыс. руб.: соискатели в среднем согласны на зарплату в 60 тыс. руб., а работодатели готовы платить 125,4 тыс. руб. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Административный персонал» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты — 110,7 тыс. руб., ожидаемой в резюме — 46,4 тыс. руб.), «Домашний, обслуживающий персонал» (106,7 тыс. руб. в вакансиях против 50 тыс. руб. в резюме). 

В ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Информационные технологии» соискатели рассчитывают в среднем на 70 тыс. руб., а работодатели готовы платить только 50 тыс. руб. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть и в сфере юридических услуг: люди хотят не менее 70 тыс., а работодатели предлагают порядка 56 тыс. рублей.

Насколько зарплатные предложения отличаются от зарплатных ожиданий? Архангельская область, 2024 год:

Профессиональная область 

 Средняя предлагаемая зарплата, руб 

 Средняя ожидаемая зарплата, руб 

 Зарплатная разница 

 Транспорт, логистика, перевозки 

               125 485 ₽ 

             60 000 ₽ 

         65 485 ₽ 

 Административный персонал 

               110 787 ₽ 

             46 487 ₽ 

         64 300 ₽ 

 Домашний, обслуживающий персонал 

               106 778 ₽ 

             50 000 ₽ 

         56 778 ₽ 

 Добыча сырья 

               129 361 ₽ 

             87 141 ₽ 

         42 220 ₽ 

 Сельское хозяйство 

               135 448 ₽ 

             95 512 ₽ 

         39 936 ₽ 

 Рабочий персонал 

               101 479 ₽ 

             70 000 ₽ 

         31 479 ₽ 

 Строительство, недвижимость 

               106 225 ₽ 

             80 000 ₽ 

         26 225 ₽ 

 Высший и средний менеджмент 

               126 195 ₽ 

            100 000 ₽ 

         26 195 ₽ 

 Автомобильный бизнес 

                 81 286 ₽ 

             60 000 ₽ 

         21 286 ₽ 

 Медицина, фармацевтика 

                 70 000 ₽ 

             55 090 ₽ 

         14 910 ₽ 

 Производство, сервисное обслуживание 

                 99 268 ₽ 

             86 805 ₽ 

         12 463 ₽ 

 Маркетинг, реклама, PR 

                 59 657 ₽ 

             50 000 ₽ 

           9 657 ₽ 

 Туризм, гостиницы, рестораны 

                 48 974 ₽ 

             39 866 ₽ 

           9 107 ₽ 

 Розничная торговля 

                 47 200 ₽ 

             40 000 ₽ 

           7 200 ₽ 

 Безопасность 

                 51 998 ₽ 

             50 000 ₽ 

           1 998 ₽ 

 Продажи, обслуживание клиентов 

                 50 435 ₽ 

             50 000 ₽ 

              435 ₽ 

 Наука, образование 

                 49 496 ₽ 

             50 000 ₽ 

-            504 ₽ 

 Управление персоналом, тренинги 

                 57 489 ₽ 

             64 574 ₽ 

-          7 085 ₽ 

 Закупки 

                 60 265 ₽ 

             70 000 ₽ 

-          9 735 ₽ 

 Финансы, бухгалтерия 

                 50 000 ₽ 

             60 000 ₽ 

-        10 000 ₽ 

 Юристы 

                 56 664 ₽ 

             70 000 ₽ 

-        13 336 ₽ 

 Информационные технологии 

                 50 088 ₽ 

             70 000 ₽ 

-        19 912 ₽ 

 

13 ноябрь 09:08 | : Экономика

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