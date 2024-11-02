Мечты и реальность в зарплате жителей Поморья превысила 16 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как отличаются предлагаемые в вакансиях и ожидаемые соискателями зарплаты в регионе. В анализ вошли 25 тыс. резюме и 6,3 тыс. вакансий.
«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Архангельской области составила 66,3 тыс. руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 50 тыс. руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 16,3 тыс. руб. в пользу последних. В целом, запросы местных жителей с начала года остались на прежнем уровне. Работодатели же стараются повышать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил 14,4 тыс. рублей», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
Сильнее всего предлагаемые работодателями зарплаты превышают ожидания соискателей в профессиональной сфере «Транспорт и логистика» — более чем на 65 тыс. руб.: соискатели в среднем согласны на зарплату в 60 тыс. руб., а работодатели готовы платить 125,4 тыс. руб. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Административный персонал» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты — 110,7 тыс. руб., ожидаемой в резюме — 46,4 тыс. руб.), «Домашний, обслуживающий персонал» (106,7 тыс. руб. в вакансиях против 50 тыс. руб. в резюме).
В ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Информационные технологии» соискатели рассчитывают в среднем на 70 тыс. руб., а работодатели готовы платить только 50 тыс. руб. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть и в сфере юридических услуг: люди хотят не менее 70 тыс., а работодатели предлагают порядка 56 тыс. рублей.
Насколько зарплатные предложения отличаются от зарплатных ожиданий? Архангельская область, 2024 год:
Профессиональная область
Средняя предлагаемая зарплата, руб
Средняя ожидаемая зарплата, руб
Зарплатная разница
Транспорт, логистика, перевозки
125 485 ₽
60 000 ₽
65 485 ₽
Административный персонал
110 787 ₽
46 487 ₽
64 300 ₽
Домашний, обслуживающий персонал
106 778 ₽
50 000 ₽
56 778 ₽
Добыча сырья
129 361 ₽
87 141 ₽
42 220 ₽
Сельское хозяйство
135 448 ₽
95 512 ₽
39 936 ₽
Рабочий персонал
101 479 ₽
70 000 ₽
31 479 ₽
Строительство, недвижимость
106 225 ₽
80 000 ₽
26 225 ₽
Высший и средний менеджмент
126 195 ₽
100 000 ₽
26 195 ₽
Автомобильный бизнес
81 286 ₽
60 000 ₽
21 286 ₽
Медицина, фармацевтика
70 000 ₽
55 090 ₽
14 910 ₽
Производство, сервисное обслуживание
99 268 ₽
86 805 ₽
12 463 ₽
Маркетинг, реклама, PR
59 657 ₽
50 000 ₽
9 657 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны
48 974 ₽
39 866 ₽
9 107 ₽
Розничная торговля
47 200 ₽
40 000 ₽
7 200 ₽
Безопасность
51 998 ₽
50 000 ₽
1 998 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
50 435 ₽
50 000 ₽
435 ₽
Наука, образование
49 496 ₽
50 000 ₽
- 504 ₽
Управление персоналом, тренинги
57 489 ₽
64 574 ₽
- 7 085 ₽
Закупки
60 265 ₽
70 000 ₽
- 9 735 ₽
Финансы, бухгалтерия
50 000 ₽
60 000 ₽
- 10 000 ₽
Юристы
56 664 ₽
70 000 ₽
- 13 336 ₽
Информационные технологии
50 088 ₽
70 000 ₽
- 19 912 ₽