Мечты и реальность в зарплате жителей Поморья превысила 16 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как отличаются предлагаемые в вакансиях и ожидаемые соискателями зарплаты в регионе. В анализ вошли 25 тыс. резюме и 6,3 тыс. вакансий.

«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Архангельской области составила 66,3 тыс. руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 50 тыс. руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 16,3 тыс. руб. в пользу последних. В целом, запросы местных жителей с начала года остались на прежнем уровне. Работодатели же стараются повышать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил 14,4 тыс. рублей», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Сильнее всего предлагаемые работодателями зарплаты превышают ожидания соискателей в профессиональной сфере «Транспорт и логистика» — более чем на 65 тыс. руб.: соискатели в среднем согласны на зарплату в 60 тыс. руб., а работодатели готовы платить 125,4 тыс. руб. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Административный персонал» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты — 110,7 тыс. руб., ожидаемой в резюме — 46,4 тыс. руб.), «Домашний, обслуживающий персонал» (106,7 тыс. руб. в вакансиях против 50 тыс. руб. в резюме).

В ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Информационные технологии» соискатели рассчитывают в среднем на 70 тыс. руб., а работодатели готовы платить только 50 тыс. руб. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть и в сфере юридических услуг: люди хотят не менее 70 тыс., а работодатели предлагают порядка 56 тыс. рублей.

Насколько зарплатные предложения отличаются от зарплатных ожиданий? Архангельская область, 2024 год: