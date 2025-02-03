Средняя зарплата в Архангельской области находится на границе 70 тысяч рублей

С начала текущего года прошел лишь один месяц, но аналитики hh.ru уже фиксируют зарплатные изменения на рынке труда. Эксперты подвели итоги первого месяца 2025 года и выяснили, кому посчастливилось, и работодатели региона нарастили возможный доход, а кто из соискателей, наоборот, мог увидеть сокращение дохода в вакансиях.

Данные hh.ru свидетельствуют, что средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области находится на уровне 69,3 тыс. рублей и почти никак не изменилась за месяц. Между тем соискатели сразу из нескольких профессиональных сфер могли почувствовать увеличение предлагаемого дохода со стороны компаний. Так, сильнее всего за месяц работодатели нарастили зарплатные предложения для домашнего и обслуживающего персонала (+23 тыс. рублей до 163 тыс. в среднем). В рейтинг наиболее активно растущих по зарплатам в начале этого года также вошли сфера «Административный персонал» (+22 тыс. до 175 тыс.), «Транспорт, логистика, перевозки» (+17 тыс. до 167 тыс.), а также сектор безопасности (+4 тыс. до 55 тыс.) и отрасль добычи сырья (+4 тыс. до 124 тыс. рублей).

А вот в 5 других профессиональных сферах, наоборот, зафиксировано падение предлагаемого дохода в вакансиях за месяц. Сильнее всего не повезло соискателям в области «Высший и средний менеджмент», здесь для топ-менеджеров, начальников и других представителей сферы предлагаемый доход упал почти на 17 тыс. (до 105 тыс.), похожая ситуация в сфере строительства и недвижимости (-10 тыс.) и в вакансиях для рабочего персонала (-8 тыс.).

«В данном случае важно понимать, что динамика зарплат в начале года может быть не стабильна и выглядеть менее внушительно по сравнению, например, с предпраздничными днями, когда работодатели в погоне за нужными работниками готовы завышать зарплаты в 2-3 раза. Сейчас мы наблюдаем небольшой «откат» в зарплатной динамике, за которым будем следить и сообщать подробности. При этом важно также смотреть на динамику зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И тут мы видим, что по сравнению с началом 2024 года ни в одной сфере рынка труда Архангельской области сейчас не было ощутимого падения предлагаемых зарплат. Сейчас по сравнению с прошлым периодом мы наблюдаем серьёзный прирост дохода в вакансиях для административных кадров (+129 тыс.), обслуживающего персонала (+101 тыс.), транспортников (+66 тыс.), врачей и медиков (+19 тыс.), работников сферы туризма и общепита (+18 тыс.)», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.