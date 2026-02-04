Дмитрий Морев произнес здравницу в честь дворников

9 апреля поздравления принимают те, кто делает наши улицы чище, а жизнь – приятнее. Сегодня – День дворника! Работников метлы и мотокосы поздравил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев: 

- Спасибо нашим героям чистоты, которые работают в муниципальных учреждениях и предприятиях, трудятся в УК, наводят порядок у торговых центров и офисных зданий. Вклад каждого из вас в создание уюта важен и заслуживает уважения! 

День дворника остается неофициальным праздником, но дата выбрана в честь указа Петра Первого от 9 апреля 1699 года о поддержании чистоты на улицах Москвы. Сегодня у многих дворников Архангельска и рабочих по благоустройству в руках не только метла или лопата, но и современная техника. Тем не менее, все мы понимаем, что это нелегкий труд и благодарны вам за него!


09 апрель 11:30

Мария Харченко: "Восторга точно не было". Наша в Госдуме
Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск

