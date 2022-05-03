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Дмитрий Морев объявил набор муниципальных дворников

Об этом градоначальник столицы Поморья сообщил через соцсети:

- У Архангельска есть возможность решить проблему с дворниками. С момента, как я пришел работать в администрацию, велась работа по возвращению дворников на улицы города. Сейчас решение найдено, организована подготовка и приступаем к реализации.

В штат администраций округов с 1 сентября набираем 56 дворников. Ранее сбор случайного мусора на территориях общего пользования, покос травы, уборка снега, чистка урн проводились только по контрактам с частными фирмами-подрядчиками. Теперь усилимся: будем привлекать дворников для уборки во время массовых мероприятий и в будни. Летом работники также будут задействованы на покосе травы, зимой – на уборке снега.

Бывает, нужно что-то срочно починить, покрасить, подремонтировать: при наличии рабочих в штате округов не нужно будет искать подрядчика, можно выполнить быстро.

Уже идет набор персонала, зарплата от 25 до 35 тысяч в зависимости от производительности труда. Буду благодарен горожанам за содействие в поиске кандидатур на эту важную для Архангельска работу! Обращаться необходимо в администрации округов.


11 август 10:53 | : Политика / Экономика

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