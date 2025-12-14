Архангельск получит деньги из федерального бюджета на развитие культуры

Архангельск успешно прошел конкурс и получает федеральную субсидию на развитие учреждений культуры нашего славного города. Рассказывает мэр Дмитрий Морев:

- На 2026 год определены 5 учреждений для включения в план мероприятий президентского нацпроекта «Семья».

Подробно о проектах-2026:

Капремонт фасада и крыльца здания Ломоносовский дворец культуры на ул. Никитова, 1. Долгожданный проект!

Капремонт фасада Детской школы искусств № 31 на ул. Нахимова, 6/1. На удручающий вид учреждения обратил внимание летом в рабочей поездке по Исакогорскому округу, поставил задачу поставить в приоритет. За городской счет отремонтируем и кровлю. Здание будет выглядеть достойно.

Капремонт фундамента Детской школы искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной на ул. Кедрова, 17. В прошлом году мы выполнили ремонт кровли, в этом займемся фундаментом.

Создание детского культурно-просветительского центра на базе АГКЦ. Появится новое пространство с мультимедийным и интерактивным оборудованием.

Продолжение и развитие интереснейшего проекта КЦ «Соломбала-Арт» «Истории города А».



