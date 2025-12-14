Вверх
Архангельск получит деньги из федерального бюджета на развитие культуры

Архангельск успешно прошел конкурс и получает федеральную субсидию на развитие учреждений культуры нашего славного города. Рассказывает мэр Дмитрий Морев: 

 - На 2026 год определены 5 учреждений для включения в план мероприятий президентского нацпроекта «Семья». 

 Подробно о проектах-2026:

 Капремонт фасада и крыльца здания Ломоносовский дворец культуры на ул. Никитова, 1. Долгожданный проект! 

 Капремонт фасада Детской школы искусств № 31 на ул. Нахимова, 6/1. На удручающий вид учреждения обратил внимание летом в рабочей поездке по Исакогорскому округу, поставил задачу поставить в приоритет. За городской счет отремонтируем и кровлю. Здание будет выглядеть достойно. 

 Капремонт фундамента Детской школы искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной на ул. Кедрова, 17. В прошлом году мы выполнили ремонт кровли, в этом займемся фундаментом. 

 Создание детского культурно-просветительского центра на базе АГКЦ. Появится новое пространство с мультимедийным и интерактивным оборудованием. 

 Продолжение и развитие интереснейшего проекта КЦ «Соломбала-Арт» «Истории города А».


15 январь 14:32 | : Культура

