Депутаты АрхГорДумы проверили состояние округа Варавино-Фактория

Народные избранники осмотрели несколько объектов, где в этом году выполнены работы за счет средств резервного фонда.

Первой точкой стал Ломоносовский дворец культуры. Здесь обновили театральную гостиную, где занимаются около ста юных актеров. Для зала изготовили и установили входную металлическую дверь со звукоизоляцией, обновили отделку, ведется монтаж театрального освещения и занавеса. На ремонт этой гостиной было выделено 500 тысяч рублей из резервного фонда.

«Кроме залов надо еще фасады отремонтировать. Ломоносовский Дворец культуры сегодня объединяет не только Майскую горку и Варавино-Факторию, но в целом весь город», – отметил заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин.

Следующим объектом стала средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова. Для учреждения разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации.

«Школьная система сигнализации находится в рабочем состоянии, но она уже технически и морально устарела ещё лет семь назад. Я считаю, что в вопросе безопасности детей нельзя дожидаться несчастного случая, а действовать на опережение и обновлять систему пожарной безопасности», – подчеркнул депутат Михаил Орлов.

Завершающим этапом поездки стала проверка ремонта проезда к дому № 2 по улице Кононова. По просьбе жителей и совета ветеранов округа здесь заменили асфальтовое покрытие. Раньше дорога находилась в крайне неудовлетворительном состоянии: ямы были выше щиколотки. На ремонт этой дороги было выделено 300 тысяч рублей.

«Эта дорога крайне значима: Рядом расположен отдел социальной защиты, и людям приходилось добираться по разбитому проезду. Теперь здесь уложено два слоя асфальта. В будущем будем поддерживать эту территорию. В ближайших планах - сделать ограждение и дополнительное благоустройство», – сообщил депутат Михаил Иванов.

03 сентябрь 14:49 | : Политика

