Дмитрий Морев проверил ход ремонта школы №11 и остался доволен

«Выглядит солидно!» - такой оценки мы давно не слышали от градоначальника Архангельска. Ну и в общем:

- Капитальный ремонт школы № 11 выходит на завершающий этап. На что обратить внимание подрядчика именно сейчас, решали вместе с директором школы Валентиной Алексеевной Вохминовой.

Впереди большая уборка и расстановка мебели, но уже сейчас видно, насколько современно выглядят классы и рекреации. Стены украсят по индивидуальному дизайн-проекту, закупят новое оборудование: ребята увидят свою школу, когда обновление будет завершено полностью.

Отличное решение применили для ремонта спортивного зала: паркетные полы восстановили, укрепили и уже покрывают лаком. Выглядит солидно!

Подрядчик провел испытания сетей отопления и водоснабжения, завершает пуско-наладочные работы по системе пожарной безопасности. Параллельно идет монтаж конструкций центрального крыльца. Это была сложная для ремонта часть здания, но в результате входная группа получит достойный вид.



