На сессии АрхГорДумы депутаты обсудят деятельность "РВК-Архангельск"

В рамках подготовки к 8-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва под руководством председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергея Чанчикова прошло заседание профильных комиссий.

В повестке заседания – сессионные вопросы, выносимые на майскую сессию городской Думы.

В начале заседания Александр Бараев представил информацию о ходе выполнения этапов концессионного соглашения ООО «РВК-Архангельск» в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности ГО «Город Архангельск».

ООО «РВК-Архангельск» - гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения с декабря 2018 года (на основании концессионного соглашения №1 в отношении централизованных систем ВиВ от 09.10.2018г. и концессионного соглашения №2 в отношении отдельных объектов централизованной системы водоотведения от 16.06.2021г.)

В рамках исполнения обязательств обоих соглашений за период 2018-2023 годы выполнено: инвестиционная программа – 3,49 млрд руб., производственная программа – 338 млн руб., объем работ по технологическому присоединению – 141,7 млн руб., налоговые и страховые отчисления – 1,787 млрд руб.

Александр Викторович более подробно рассказал депутатам об основных работах за данный период.

Так, было реконструировано:

- систем водоотведения 27,3 км;

- систем водоснабжения 18 км;

- водопроводных насосных станций 5 ед.;

- 2 отстойника, центральные очистные сооружения канализации.

Кроме этого, представитель предприятия представил презентацию по выполнению инвестиционной программы, рассказал по всем проведенным работам в каждом округе города.

В завершение презентации была представлена информацию по значимым перспективным проектам на 2024-2028 годы:

- Реконструкция «тысячника», протяженность 7,6 км, предварительная стоимость монтажных работ – 1,5 млрд руб;

- реконструкция 11 водопроводных насосных станций, стоимость – 170 млн руб.;

- реконструкция фильтров ЦОСВ, стоимость – 500 млн руб.;

- полный перевод очистки сточных вод о. Краснофлотский на ЦОСВ, стоимость – 250 млн руб.;

- замена внутриквартальных сетей водоснабжения, стоимость – 60 млн руб.

Городские депутаты отметили, что многое сделано за прошедший период, но еще больше предстоит провести масштабных работ по реконструкции городской системы водоснабжения и водоотведения.

Народные избранники отметили и ряд текущих проблем, на которые стоит обратить внимание предприятию «РВК-Архангельск».

Так, Аркадий Пороховник поинтересовался завершением работ по благоустройству по ул. Комсомольской:

- С депутатом Максимом Хохулиным выступили с инициативой установки новых антивандальных уличных скамеек по данной улице. К сожалению, после проведенных работ с вашей стороны, там не пройти и не проехать. Когда будут проведены все работы по благоустройству в этом районе?

Александр Бараев обозначил крайний срок завершения работ по благоустройству - середина июня текущего года.

Депутат Сергей Сметанин обозначил жалобу жителей по ул. Стахановской на аварию возле их домов, а также попросил в самое ближайшее время помочь с решением проблемы по ул. Баумана.

Депутат Владислав Грачев поднял проблему подключения частного сектора к системе водоснабжения, в частности на 2-м лесозаводе.

«Пути решения есть, если вы поможете выйти на инициативную группу жителей, и совместно со специалистами предприятия мы найдем выход. Варианты решения подключения домов есть», - ответил Александр Бараев.

Депутат Александр Гурьев затронул тему «незакрытия» ордеров на ремонтные работы. «До конца июня незакрытые ордера будут закрыты в связи с проведением работ по благоустройству. Данные работы проводим как собственными силами за счет недавно созданных 2 специализированных бригад, так и подрядными организациями (по асфальтированию дорожного полотна)», - ответил Александр Бараев.

Депутат Михаил Иванов попросил уточнить информацию по достижению целевых показателей эффективности работ по инвестиционной программе.

«В ходе выполнения всех представленных сегодня работ, нам удалось снизить потери воды до 41% (45,8 -2018год), аварийность на сетях водоснабжения до 1,15 (шт/км) (в 2018 – 1,38), на 30% снизилась количество потребляемой эл/энергии», - ответил представитель предприятия «РВК-Архангельск».

«Мы прекрасно видим, что в целом за период с 2018 года выполнены крупные работы по обеспечению стабильной подачи питьевой воды жителям, улучшены показатели очистки питьевой воды за счет работ по реконструкции объектов центральных очистных сооружений. Ведется планомерная работа по кольцовому водоводу, снижается количество утечек и подтоплений. Тем не менее, в предстоящие годы, как мы услышали сегодня, работ предстоит провести еще больше», - отметил ведущий заседание Сергей Чанчиков.

Далее участники заседания заслушали информацию об исполнении городского бюджета за 2023 год и по возможным поправкам в текущий городской бюджет.

Напомним, что 8-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 22 мая, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.

Планируется проведение on-line трансляции 8-й сессии городской Думы. Трансляция будет доступна с 10.00 (до окончания сессии) в день сессии в группе городской Думы в сети ВК, для просмотра сессии необходимо войти в группу, став подписчиком. Ссылка: https://vk.com/arhgorduma