Здание МРВ в Архангельске поразит всех богатым витражным остеклением

Собственник здания уже заказал алюминиевые профили витражей: их изготавливают в Архангельске и установка начнется в марте-апреле.

Витражное остекление - характерный приём в архитектуре советского модернизма. В случае со зданием Морского-речного вокзала почти 60% фасада занимает оформление светопрозрачными конструкциями. После обновления эта особенность внешнего вида сохранится, а рамы будут окрашены в контрастный темный цвет.

Из нового – длинный балкон со стороны площади Профсоюзов с круговым доступом и выходом на смотровую площадку. Работа по его строительству уже началась.

Помещения внутри здания подготовлены к отделочным работам. Они начнутся, как только установится теплая погода.

- Мы постоянно находимся в контакте с новым собственником МРВ: он уважительно относится к истории здания, стремится сохранить его особенности и деликатно использовать современные архитектурные решения. Проект синхронизирован с реконструкцией площади Профсоюзов: так мы получим современный ансамбль в центре города, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев

Планируется, что в обновленном здании МРВ разместятся офисы, в том числе судоходных компаний, ресторан и, возможно, гостиница с видом на реку.





(на верхнем фото: так будет; на нижнем: а пока…)