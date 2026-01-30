В Северодвинске идет борьба со снежной кашей

Глава города корабелов Игорь Арсентьев обрисовал ситуацию:

- Число жалоб на состояние тротуарной сети в Северодвинске, конечно, запредельное, но для такого теплого марта - объяснимое. К дорогам претензий нет — там порядок. А вот тротуары вызывают серьёзные нарекания: лужи, снежная каша и гололёд повсюду. Безусловно, это недопустимо. Подрядчики в оперативном порядке берутся за устранение: задействуют тракторы, механизированную технику и ручной труд. 

• ГОРОД: 20 единиц техники, 35 человек;
 • КВАРТАЛ: 13 единиц техники, 15 человек;
 • ЯГРЫ: 9 единиц техники, 8 человек;
 • ПАРКИ, СКВЕРЫ: 2 единицы техники, 11 человек.

 Ещё одна острая проблема — протечки кровель в многоквартирных домах, особенно в старом жилфонде. Много обращений по адресам: Пионерская, 1а и Советская, 50. Сегодня туда выезжают руководители управляющих компаний и председатель комитета ЖКХ, чтобы лично обойти дома, оценить ущерб и разъяснить жителям план действий. Бригады уже работают на крышах: скалывают лёд, убирают снег, минимизируя протечки.

 За дискомфорт, причинённый северодвинцам, требует не только извинений, но и полного возмещения ущерба силами управляющих компаний. Этот вопрос возьму на личный контроль.


14 март 10:00

