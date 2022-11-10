Дмитрий Морев распорядился очистить Архангельск от снега

Прямая речь градоначальника:
- Первое поручение на утренней планерке – об усилении уборки снега в городе. На линии вышло уже 48 единиц техники.
Количество самосвалов увеличиваем до 20 единиц (в обычные дни работало 6 машин). На улицы центральных округов выходят 3 шнекоротора, 2 грейдера и 3 погрузчика, а также 8 КДМ и 12 МТЗ (для уборки тротуаров).
В отдаленных округах также наращиваем силы. В северные районы добавляем 3 КДМ и 2 МТЗ плюс «звено» на вывоз снега. На Левый берег - 2 КДМ и 2 МТЗ, грейдер на 29 л/з и 3 единицы в аэропорт. Дополнительные тракторы задействуют и на островах.
Ручной труд используется в первую очередь для очистки подходов к пешеходным переходам.
Департаменту транспорта поручил следить за выполнением планов по уборке через онлайн-мониторинг и выезжать с контролем лично.