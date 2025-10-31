Северодвинск вышел на борьбу с последствиями снегопада

Снег пошёл — техника в городе, провозгласил глава города Игорь Арсентьев и уточнил диспозиции:

- Подрядчик активно приступил к уборке снежных масс: на дороги и тротуары выведено 44 единицы техники. Сначала обработка противогололёдными материалами, потом — чистка, далее - вывоз снега на полигон. Тротуары, переходы и остановки — под скребок! Механика вперёд, за ней бригады с лопатами.

Распределение сил:

Город: 18 машин: КДМ, грейдеры, трактора, погрузчики, газели и 35 человек

Кварталы: 13 единиц техники и 15 человек

Ягры: 10 единиц техники и 8 человек.

Парки и скверы: 3 единицы техники и 15 человек

Дворы: управляющие организации задействовали 320 дворников и 13 единиц техники.



