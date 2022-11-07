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Коммунальщики Северодвинска справились с вызовами погоды

Об этом сообщил сам глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- Несмотря на праздничные выходные, продолжается уборка снега с улиц. Автодороги подрядчик приводит в порядок преимущественно в вечернее и ночное время. Первая техника выходит с 19 часов. Сегодня на уборке улиц - 16 единиц техники.

Коммунальщики разметают перекрестки, тротуары и переходы, чистят остановки и общественные территории. На уборку тротуаров сегодня вышли 10 единиц техники и 33 уборщика территории.

Также согласно графику, управляющие компании приступили к очистке дворовых территорий и выходов из подъездов. Сегодня на уборку управляющие организации задействовали 22 единицы техники и более 350 дворников.

Особый контроль - за работой регионального оператора. Есть недочеты по уборке контейнерных площадок после вывоза мусора. Отработаем этот момент с управляющими компаниями. Приборка около контейнеров должна проходить оперативнее.

 Полезная информация:
Вопросы по вывозу ТКО можно отправить сообщением по WhatsApp на номер: +7 965 734-70-04.

За работой снегоуборочной техники можно наблюдать по ссылке https://moidom.citylink.pro/sd


02 январь 13:59 | : Экономика

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