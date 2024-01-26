Северодвинск ведет суровую борьбу со снегом

С места событий глава города корабелов Игорь Арсентьев:

- В выходные все на рабочих местах!

Циклон дошел до Северодвинска, поэтому усиливаемся - подрядчики выходят в две смены с 7 утра до 19 часов и с 19:00 до утра. Порядка 60 единиц техники и больше 100 человек вышли на маршруты для очистки города и вывоза снега. Кроме того, в ручном режиме производится очистка перекрестков и остановочных комплексов.

Вместе с коллегами ведем мониторинг проблемных участков, контролируем подрядчиков. Полностью вычистить город удастся только после окончания снегопада, пока процент заснеженности очень высок (84%). Все подрядчики будут работать до полного устранения последствий снегопада.