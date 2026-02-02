Строительная отрасль Архангельской области: большие зарплаты и дефицит кадров

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в строительной отрасли Архангельской области и Северо-Западного федерального округа. Исследование выявило рост спроса на цифровые навыки к специалистам отрасли, увеличение зарплатных предложений. Также анализ рынка труда в строительстве показал, какие специалисты на сегодняшний день наиболее востребованы в отрасли.









Цифровизация в строительстве: ключевые навыки будущего





На основании анализа базы hh.ru, динамика спроса работодателей строительной отрасли за пятилетний период (с 2020 по 2025 год) демонстрирует четкий тренд на цифровизацию. Выросла востребованность в навыках работы с BIM-технологиями (информационное моделирование зданий), требование стало встречаться в вакансиях в 4,5 раза чаще. Спрос на владение ключевым для BIM-проектирования софтом Autodesk Revit также существенно увеличился — в 2,5 раза. Кроме того, для офисных сотрудников в 1,5 раза выросла частота упоминания ЭДО (электронного документооборота), что отражает переход отрасли на цифровые стандарты управления документацией.





В топ-5 наиболее востребованных навыков отрасли по СЗФО в 2025 году вошли умение работать в AutoCAD (абсолютный лидер по спросу — более 10 тыс. упоминаний навыка в вакансиях), ремонтные работы (более 7 тыс.), чтение чертежей (более 7 тыс.), умение работать с проектной документацией (почти 7 тыс.), монтаж оборудования (почти 6 тыс.).









Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения





Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в региональном строительстве. Предлагаемая медианная зарплата, указанная в вакансиях Архангельской области, по итогам 2025 года составила 115 800 рублей, что на 32% выше показателя 2024 года. Зарплатная вилка для строительной отрасли на данный момент колеблется от 51 000 рублей до 210 200 рублей.









География спроса: Архангельская область в контексте Северо-Запада





По итогам 2025 года Архангельская область вошла в пятёрку лидеров Северо-Западного федерального округа по объёму вакансий в строительстве. Высокие показатели говорят о стабильном спросе на строительные кадры в регионе. Всего в СЗФО в минувшем году было размещено более 170 тыс. вакансий в строительстве.





Топ-5 регионов СЗФО с наибольшей долей от всех строительных вакансий в 2025 году:

Санкт-Петербург — 54% от общего числа вакансий в строительстве по СЗФО;

Ленинградская область — 13%;

Вологодская область — 7%;

Калининградская область — 5%;

Архангельская область — 4%.

Оставшиеся 17% вакансий распределены между Республикой Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской областями, Республикой Карелия и Ненецким АО.









Наиболее востребованные специалисты в Архангельской области





В 2025 году наибольшее количество вакансий в строительстве Архангельской области было открыто для следующих специалистов с указанием их медианной зарплаты:





Разнорабочий (медианная предлагаемая зарплата — 117 800 рублей) — 21% (доля от всех вакансий в строительстве);

Электромонтажник (98 500 рублей) — 16%;

Машинист (144 700 рублей) — 12%;

Сварщик (175 000 рублей) — 10%;

Монтажник (143 700 рублей) — 9%;

Слесарь, сантехник (74 000 рублей) — 9%;

Инженер ПТО, инженер-сметчик (108 100 рублей) — 5%;

Прораб, мастер СМР (122 400 рублей) — 4%;

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик (78 900 рублей) — 3%;

Маляр, штукатур (151 000 рублей) — 3%.



