Строительная отрасль Архангельской области: большие зарплаты и дефицит кадров

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в строительной отрасли Архангельской области и Северо-Западного федерального округа. Исследование выявило рост спроса на цифровые навыки к специалистам отрасли, увеличение зарплатных предложений. Также анализ рынка труда в строительстве показал, какие специалисты на сегодняшний день наиболее востребованы в отрасли.



Цифровизация в строительстве: ключевые навыки будущего


На основании анализа базы hh.ru, динамика спроса работодателей строительной отрасли за пятилетний период (с 2020 по 2025 год) демонстрирует четкий тренд на цифровизацию. Выросла востребованность в навыках работы с BIM-технологиями (информационное моделирование зданий), требование стало встречаться в вакансиях в 4,5 раза чаще. Спрос на владение ключевым для BIM-проектирования софтом Autodesk Revit также существенно увеличился — в 2,5 раза. Кроме того, для офисных сотрудников в 1,5 раза выросла частота упоминания ЭДО (электронного документооборота), что отражает переход отрасли на цифровые стандарты управления документацией.


В топ-5 наиболее востребованных навыков отрасли по СЗФО в 2025 году вошли умение работать в AutoCAD (абсолютный лидер по спросу — более 10 тыс. упоминаний навыка в вакансиях), ремонтные работы (более 7 тыс.), чтение чертежей (более 7 тыс.), умение работать с проектной документацией (почти 7 тыс.), монтаж оборудования (почти 6 тыс.).



Динамика предлагаемых зарплат: рост и текущие предложения


Анализ данных hh.ru демонстрирует позитивную динамику оплаты труда в региональном строительстве. Предлагаемая медианная зарплата, указанная в вакансиях Архангельской области, по итогам 2025 года составила 115 800 рублей, что на 32% выше показателя 2024 года. Зарплатная вилка для строительной отрасли на данный момент колеблется от 51 000 рублей до 210 200 рублей.



География спроса: Архангельская область в контексте Северо-Запада


По итогам 2025 года Архангельская область вошла в пятёрку лидеров Северо-Западного федерального округа по объёму вакансий в строительстве. Высокие показатели говорят о стабильном спросе на строительные кадры в регионе. Всего в СЗФО в минувшем году было размещено более 170 тыс. вакансий в строительстве.


Топ-5 регионов СЗФО с наибольшей долей от всех строительных вакансий в 2025 году:

  • Санкт-Петербург — 54% от общего числа вакансий в строительстве по СЗФО; 
  • Ленинградская область — 13%; 
  • Вологодская область — 7%; 
  • Калининградская область — 5%; 
  • Архангельская область — 4%. 

Оставшиеся 17% вакансий распределены между Республикой Коми, Калининградской, Новгородской, Псковской областями, Республикой Карелия и Ненецким АО. 



Наиболее востребованные специалисты в Архангельской области 


В 2025 году наибольшее количество вакансий в строительстве Архангельской области было открыто для следующих специалистов с указанием их медианной зарплаты:


  • Разнорабочий (медианная предлагаемая зарплата — 117 800 рублей) — 21% (доля от всех вакансий в строительстве); 
  • Электромонтажник (98 500 рублей) — 16%; 
  • Машинист (144 700 рублей) — 12%; 
  • Сварщик (175 000 рублей) — 10%; 
  • Монтажник (143 700 рублей) — 9%; 
  • Слесарь, сантехник (74 000 рублей) — 9%; 
  • Инженер ПТО, инженер-сметчик (108 100 рублей) — 5%; 
  • Прораб, мастер СМР (122 400 рублей) — 4%; 
  • Инженер-конструктор, инженер-проектировщик (78 900 рублей) — 3%; 
  • Маляр, штукатур (151 000 рублей) — 3%. 

«Строительная отрасль Архангельской области и всего Северо-Запада переживает этап качественной трансформации, где одним из драйверов становится цифровая компетентность кадров. Мы видим, как владение цифровыми навыками постепенно превращается в обязательный стандарт. Архангельская область, формируя 4% всех строительных вакансий округа, выступает заметным участником рынка и отражает общий тренд на внедрение новых требований к специалистам, которые теперь должны уверенно чувствовать себя как на стройплощадке, так и в цифровой среде проекта», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

17 февраль 12:19 | : Экономика

