В Архангельской области растет спрос на продвинутых энергетиков

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в преддверии Дня энергетика, 22 декабря, изучили вакансии и резюме в отрасли, выявили рост предлагаемого заработка, составили топ регионов-лидеров по спросу и выделили ключевые тренды в требованиях к специалистам.

 Цифровизация отрасли: современные требования работодателей

 Цифровая трансформация энергетики напрямую отражается на требованиях
 к компетенциям специалистов. За три года — с 2022 по 2025 год — спрос на ключевые цифровые навыки в вакансиях для энергетиков по России, в том числе в Архангельской области, вырос в разы:

 навыки работы в SCADA-системах (диспетчеризация и управление) – рост
 в 5,5 раза;

  • владение системами автоматизированного проектирования (Autodesk Revit) – рост в 3,6 раза;
  • знание систем 3D-моделирования (SolidWorks, Компас-3D) – рост в 3,4 раза;
  • работа с BIM-технологиями (nanoCAD) – рост в 3,5 раза;
  • умение работать с ERP-системами (1С:ERP, SAP ERP) – рост в 4,4 раза.

 Эти данные четко показывают, что современный энергетик — это все чаще специалист, уверенно владеющий специализированным программным обеспечением для проектирования, управления и оптимизации сложных технологических процессов.

 Общий спрос на специалистов

 В 2025 году работодатели со всей России разместили на hh.ru более 23,5 тыс. вакансий для специалистов энергетической отрасли. Это свидетельствует о высокой потребности в кадрах для поддержания и развития стратегически важного комплекса страны.

 География спроса: Топ-10 регионов СЗФО по доле вакансий

 В десятку лидеров по наибольшему количеству вакансий, размещенных в 2025 году
 в СЗФО, попали (указана доля от общего числа предложений для энергетиков в округе):

         Санкт-Петербург – 54%;

  1. Ленинградская область – 11%;
  2. Калининградская область – 7%;
  3. Мурманская область – 6%;
  4. Вологодская область – 6%;
  5. Республика Карелия – 4%;
  6. Новгородская область – 4%;
  7. Республика Коми – 3%;
  8. Архангельская область – 3%;
  9. Псковская область – 2%.

  Рост уровня предлагаемых медианных зарплат в вакансиях

 Анализ данных hh.ru показывает уверенный рост уровня предлагаемых зарплат. Предлагаемая медианная зарплата в вакансиях по Архангельской области за 11,5 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 14% — до 80 000 рублей. 

 Регионы-лидеры по уровню предлагаемых зарплат в вакансиях СЗФО

 Наибольший уровень зарплатных предложений характерен для следующих регионов:

 

  • Санкт-Петербург – 100 100 рублей;
  • Ленинградская область – 103 500 рублей;
  • Псковская область – 100 000 рублей.

 

Разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей

 Согласно данным hh.ru, в Архангельской области ожидания соискателей-энергетиков по зарплате остаются выше предложений рынка. В 2025 году ожидаемая медианная зарплата (по резюме) составляет 100 000 рублей, что на 25% выше медианы предлагаемых зарплат. Этот разрыв указывает на важность диалога между работодателями и специалистами для успешного закрытия вакансий.

 «Энергетика по-прежнему играет ключевую роль в экономике страны, и сегодня мы наблюдаем не просто рост кадрового потенциала отрасли, а его качественную трансформацию. Запрос работодателей смещается в сторону специалистов, которые совмещают инженерную экспертизу с цифровыми компетенциями и готовы работать в условиях технологических изменений. Существенный разрыв между ожиданиями соискателей и уровнем зарплат, заявленных в вакансиях, показывает, что компаниям важно точнее считывать рыночные сигналы и глубже опираться на аналитику при формировании систем оплаты труда — это становится ключевым фактором в борьбе за сильных профессионалов», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

22 декабрь 09:14 | : Экономика

