Секреты зарплат в архангельском ритейле

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии в розничной торговле Архангельской области и выяснила, что работники, обладающие цифровыми навыками, могут значительно повысить свой доход — в среднем от 16 000 до 48 000 рублей.

Массовый рост цифровых навыков

Сравнение вакансий в розничной торговле СЗФО, в том числе и в Архангельской области, за 2023 и 2025 годы демонстрирует существенный рост требований к цифровым компетенциям. За два года популярность ключевых для современной торговли навыков увеличилась на сотни процентов:

навыки работы с терминалами сбора данных (ТСД): рост в 13 раз;

навыки работы с CRM-системами: рост на 150%;

навыки работы с системой 1С: рост на 18%;

навыки работы с электронным документооборотом (ЭДО): в 2023 году навык не вошел в топ по упоминаемости в вакансиях, а в 2025 году он начал упоминаться в сотнях вакансий.

Этот тренд свидетельствует о цифровизации отрасли. Ритейл все больше переходит от учета на бумаге к автоматизированным процессам управления товарными запасами, клиентскими базами и документацией, что требует от сотрудников новых компетенций.

Цифровая грамотность – залог более высокой зарплаты в Архангельской области

Анализ медианной заработной платы в Архангельской области наглядно показывает финансовую выгоду от владения цифровыми навыками. Специалистам розничной торговли, обладающим ключевыми цифровыми компетенциями, предлагают более высокие заработки по сравнению с общим уровнем зарплат в отрасли.

Медианная зарплата в розничной торговле Архангельской области для вакансий без специальных навыков, по данным hh.ru, составляет 51 700 рублей.

Обладание востребованными цифровыми навыками повышает медианный доход:

владение 1С: +31% (67 900 рублей);

навыки электронного документооборота (ЭДО): в 1,1 раз больше (80 000 рублей)

владение CRM: +45% (75 000 рублей);

работа с терминалами сбора данных (ТСД): в 2 раза больше (100 300 рублей).

«Розничная торговля – одна из самых динамичных отраслей экономики, которая активно трансформируется под влиянием цифровых технологий, — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова. — Владение цифровыми навыками открывает для соискателей возможности для карьерного роста и существенного увеличения дохода. Работодателям, в свою очередь, важно выстраивать систему обучения и мотивации, чтобы удерживать в команде таких ценных специалистов».