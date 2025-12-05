Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Секреты зарплат в архангельском ритейле

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии в розничной торговле Архангельской области и выяснила, что работники, обладающие цифровыми навыками, могут значительно повысить свой доход — в среднем от 16 000 до 48 000 рублей.  

 Массовый рост цифровых навыков

 Сравнение вакансий в розничной торговле СЗФО, в том числе и в Архангельской области, за 2023 и 2025 годы демонстрирует существенный рост требований к цифровым компетенциям. За два года популярность ключевых для современной торговли навыков увеличилась на сотни процентов:

 

  • навыки работы с терминалами сбора данных (ТСД): рост в 13 раз;
  • навыки работы с CRM-системами: рост на 150%;
  • навыки работы с системой 1С: рост на 18%;
  • навыки работы с электронным документооборотом (ЭДО): в 2023 году навык не вошел в топ по упоминаемости в вакансиях, а в 2025 году он начал упоминаться в сотнях вакансий.

 Этот тренд свидетельствует о цифровизации отрасли. Ритейл все больше переходит от учета на бумаге к автоматизированным процессам управления товарными запасами, клиентскими базами и документацией, что требует от сотрудников новых компетенций.

 Цифровая грамотность – залог более высокой зарплаты в Архангельской области

 Анализ медианной заработной платы в Архангельской области наглядно показывает финансовую выгоду от владения цифровыми навыками. Специалистам розничной торговли, обладающим ключевыми цифровыми компетенциями, предлагают более высокие заработки по сравнению с общим уровнем зарплат в отрасли.

 Медианная зарплата в розничной торговле Архангельской области для вакансий без специальных навыков, по данным hh.ru, составляет 51 700 рублей.

 Обладание востребованными цифровыми навыками повышает медианный доход:

 владение 1С: +31% (67 900 рублей);

  • навыки электронного документооборота (ЭДО): в 1,1 раз больше (80 000 рублей)
  • владение CRM: +45% (75 000 рублей);
  • работа с терминалами сбора данных (ТСД): в 2 раза больше (100 300 рублей).

 «Розничная торговля – одна из самых динамичных отраслей экономики, которая активно трансформируется под влиянием цифровых технологий,комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.Владение цифровыми навыками открывает для соискателей возможности для карьерного роста и существенного увеличения дохода. Работодателям, в свою очередь, важно выстраивать систему обучения и мотивации, чтобы удерживать в команде таких ценных специалистов»

03 декабрь 08:48 | : Экономика

Главные новости


"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"
Он же памятник. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (47)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20