Работодатели Поморья всё чаще ищут «цифровых» инженеров-механиков

Аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию с вакансиями для инженеров-механиков в Архангельской области. Данные показывают, что работодатели стали чаще искать инженеров с цифровыми навыками.

За первые девять месяцев 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 53,5 тыс. вакансий для инженеров-механиков. Наибольший объём пришёлся на Центральный федеральный округ — более 20 тыс. предложений (38% от общего числа по стране). Далее следуют Приволжский (8 тыс., 16%) и Северо-Западный округа (7 тыс., 13%).

 Конкуренция за рабочие места умеренная: с начала года hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) для сервисных инженеров и инженеров-механиков в Архангельской области колебался от 17 до 19,8. Пик конкуренции пришёлся на сентябрь. Такой показатель свидетельствует о сбалансированном, но конкурентном рынке, где у работодателей есть возможность выбора.

 Зарплаты: от 50 до 175 тысяч рублей у специалистов

 По данным за 2025 год, работодатели Архангельской области предлагают инженерам-механикам медианную зарплату в размере 86 200 рублей. При этом сами специалисты в своих резюме указывают ожидания на уровне 100 000 рублей. Разрыв между ожиданиями и предложениями можно считать умеренным. Это говорит о сближении позиций работодателей и соискателей и о достаточно сбалансированном рынке труда в регионе.

 Зарплатная вилка в регионе широка: 10% вакансий стартуют от 50 000 рублей, а в 10% наиболее высокооплачиваемых предложений доход превышает 175 000 рублей. Такой диапазон отражает различие в опыте и квалификации специалистов — от начинающих инженеров до руководителей производственных подразделений.

 Цифровая трансформация навыков: диагностика и наладка в приоритете

 Анализ требований в вакансиях СЗФО, в том числе в Архангельской области, за четыре года показывает взрывной рост спроса на цифровые и диагностические компетенции. Навык «пуско-наладочные работы» упоминается на 370% чаще, а «диагностика» — на 122%.

 Классические инженерные навыки по-прежнему остаются ключевыми для работодателей. В топ самых востребованных компетенций в 2025 году вошли: «техническое обслуживание» — указано в 1,9 тыс. вакансий, «ремонтные работы» — в более 1 тыс. вакансий, «монтаж оборудования» — в 700, а также «контроль исправности оборудования» — в 600 вакансий. 

 «Мы видим, как трансформируется портрет востребованного специалиста: если раньше ключевыми были ремонт и обслуживание, то сегодня работодатели все чаще ищут “цифровых” инженеров-механиков, способных проводить сложную диагностику, наладку и ввод в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования. Успешный инженер сегодня — это не только мастер своего дела, но и специалист, готовый к цифровизации и работе в сложных условиях», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

05 ноябрь 08:40 | : Экономика

