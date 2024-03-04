На стройках Архангельской области можно заработать до 174 тыс. рублей

В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Архангельской области в частности.

Анализ рынка труда за последние месяцы показывает, что по числу новых рабочих мест в строительстве Архангельская область занимает 54 место в рейтинге регионов с наибольшим спросом на строительные кадры. Этим летом на северный регион приходится более 1,8 тыс. вакансий, связанных со строительной отраслью. Более того, в годовом выражении потребность в строителях у архангельских работодателей выросла на 4%.

Предлагаемая зарплата в архангельском сегменте строительства тоже выросла. Так, за год доход строителей мог подняться с 77,4 тыс. до 79,7 тыс. рублей (+2,3 тыс.). Максимальные значения зарплаты в вакансиях для строителей Архангельской области тоже выросли со 150 тыс. до 174 тыс. рублей.

На данный момент Архангельская область в общероссийском рейтинге зарплат* строителей занимает 62 место. Регион по доходу строителей обогнал Карелию (77 тыс.), Владимирскую (77,9 тыс.) и Курскую (76,3 тыс.) области. Но уступил в уровне дохода строителей работодателям из Тюмени (99,7 тыс.), Дагестана (99,7 тыс.), Коми (116 тыс.), Москвы (124 тыс.) и ряда северных регионов. Первое место в зарплатном рейтинге в строительной отрасли делят Магаданская область, Чукотка и Еврейская АО (по 150 тыс. рублей).

(фото с https://1istochnik.ru)