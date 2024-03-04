Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На стройках Архангельской области можно заработать до 174 тыс. рублей

В преддверии профессионального праздника День строителя эксперты hh.ru собрали отраслевую аналитику и выявили основные тренды развития рынка труда в строительной отрасли России в целом и Архангельской области в частности.

Анализ рынка труда за последние месяцы показывает, что по числу новых рабочих мест в строительстве Архангельская область занимает 54 место в рейтинге регионов с наибольшим спросом на строительные кадры. Этим летом на северный регион приходится более 1,8 тыс. вакансий, связанных со строительной отраслью.  Более того, в годовом выражении потребность в строителях у архангельских работодателей выросла на 4%.

Предлагаемая зарплата в архангельском сегменте строительства тоже выросла. Так, за год доход строителей мог подняться с 77,4 тыс. до 79,7 тыс. рублей (+2,3 тыс.). Максимальные значения зарплаты в вакансиях для строителей Архангельской области тоже выросли со 150 тыс. до 174 тыс. рублей. 

На данный момент Архангельская область в общероссийском рейтинге зарплат* строителей занимает 62 место. Регион по доходу строителей обогнал Карелию (77 тыс.), Владимирскую (77,9 тыс.) и Курскую (76,3 тыс.) области. Но уступил в уровне дохода строителей работодателям из Тюмени (99,7 тыс.), Дагестана (99,7 тыс.), Коми (116 тыс.), Москвы (124 тыс.) и ряда северных регионов. Первое место в зарплатном рейтинге в строительной отрасли делят Магаданская область, Чукотка и Еврейская АО (по 150 тыс. рублей).  

(фото с https://1istochnik.ru

09 август 08:24 | : Экономика

Главные новости


РВК-Архангельск: В месте проведения аварийных работ на набережной Северной Двины артефактов нет
Известие о поймании кита в Белом море в 1760 году

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (93)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20