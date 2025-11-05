Вверх
В Архангельской области профессия AI-тренера становится высокооплачиваемой

Аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что количество вакансий для AI-тренеров в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) за неполный 2025 год продемонстрировало рекордный рост — спрос на специалистов по обучению искусственного интеллекта увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 

 Отраслевые лидеры спроса на AI-тренеров в СЗФО

 Анализ отраслевого распределения вакансий по всему округу показывает, что наиболее активно AI-тренеров нанимают IT-компании — на эту отрасль приходится 33% от общего количества предложений работы для данных специалистов. Значительный спрос демонстрирует финансовый сектор (18%), что свидетельствует о растущем внедрении AI-технологий в банковской сфере и финтехе. Замыкают топ-5 работодателей сфера СМИ, маркетинга и рекламы (6%), образовательные учреждения (5%), а также сектор услуг для бизнеса (3%).

 «Рост спроса на AI-тренеров отражает стремительную цифровую трансформацию бизнеса во всем Северо-Западном регионе, — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО. — Если в 2024 году такие специалисты были нужны в основном IT-компаниям, то сегодня мы видим активный поиск в финансовом секторе, образовании и даже медиаиндустрии. Это говорит о том, что искусственный интеллект перестал быть экзотикой и стал рабочим инструментом в самых разных сферах экономики».

 Зарплатный диапазон и конкуренция

 Зарплатная медиана AI-тренеров в СЗФО демонстрирует положительную динамику в течение года, достигая 110 000 рублей по итогам октября. При этом рынок предлагает широкий диапазон доходов — от 69 000 до 170 000 рублей, что свидетельствует о дифференциации уровня экспертизы и ответственности специалистов.

 Показатель hh индекса, отражающий соотношение резюме к вакансиям, в целом по СЗФО составляет 6,3 резюме на одну позицию. Такой баланс указывает на здоровое соотношение между спросом и предложением — работодатели имеют достаточный выбор кандидатов, а специалисты — возможности для трудоустройства.

 Профиль современного AI-тренера

 Согласно анализу требований в вакансиях, современный AI-тренер должен обладать междисциплинарными знаниями: понимать принципы машинного обучения, уметь работать с большими данными, обладать навыками тестирования и валидации AI-моделей. В зависимости от отрасли добавляются специфические требования — например, в финансовом секторе ценятся знания в области финтех-регулирования, а в образовании — опыт создания обучающих систем.

  Перспективы развития профессии

 Эксперты hh.ru прогнозируют дальнейший рост спроса на AI-тренеров в СЗФО в 2026 году. Особенно востребованными станут специалисты, способные не только «обучать» нейросети, но и оптимизировать их работу для конкретных бизнес-задач. Профессия AI-тренера имеет все шансы стать одной из самых перспективных на рынке труда Северо-Запада в среднесрочной перспективе.

 

28 ноябрь 08:25 | : Экономика

