Народный фронт рассказал Путину о чаяниях северян

Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов доложил президенту об отношении граждан к нацпроектам.



Наиболее заметные изменения люди видят в благоустройстве городской среды (52%), качестве дорог (34%), поддержке семьи и детства (28%).



“Не все поручения президента выполнены: 50% скидка на авиаперелёт для детей превратилась в скидку только на тариф. Так и не появился льготный тариф для многодетных семей на такси”, – сказал Михаил Кузнецов.



Настроения жителей Архангельской области созвучны общероссийским, сообщил руководитель регионального Народного фронта Юрий Шалауров.



“64% опрошенных отмечают улучшения в формировании городской среды, 27% – в сфере поддержки семьи и детства, – отметил он. – А наименьшие позитивные изменения жители видят в сферах экологии, ЖКХ и медицины".



Народный фронт продолжает мониторинг нацпроектов. О наболевших проблемах северяне могут сообщить в программу “Итоги года с Владимиром Путиным” по телефону: 8-800-200-40-40.



