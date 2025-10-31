"Вторичка" в Архангельске: движение вниз

Медианная полная цена вторичного жилья в Архангельске за год снизилась на 6,3%.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, медианная цена квадратного метра вторичной недвижимости в Архангельске в конце года составила 102 000 рублей. Относительно ноября она стагнировала (-0,2%), а за год сократилась на 4%.

Медианная полная цена вторичных объектов в Архангельске составила 4,6 млн руб. Как и стоимость квадратного метра, она стагнировала относительно ноября (+0,3%), а за год сократилась (-6,3%).

Предложение вторичной недвижимости в Архангельске сократилось относительно ноября на 1,5%, а за год увеличилось почти на треть.