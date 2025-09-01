Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске за месяц подросла цена на квартиры в новостройках

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в сентябре относительно августа в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 0,3%, что можно считать стагнационным показателем, и составила 191 000 рублей. При этом в десяти из шестнадцати мегаполисов отмечается увеличение цены, в одном городе стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в сентябре снизилось на 2,2% по сравнению с августом.

В сентябре в Архангельске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 141 000 рублей, что на 1,2% выше, чем месяцем ранее. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 6,7 млн рублей, а медианная площадь — 45,7 кв. м. Относительно прошлого месяца площадь средней новостройки в продаже выросла на 4%, относительно прошлого года - на 7%, что говорит о том, что с началом осени из экспозиции в Архангельске вышли более компактные лоты.

«В сентябре мы наблюдаем сдержанное сокращение объема предложения и, в среднем, стагнацию цен на первичном рынке в крупнейших городах страны. Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты, традиционно, первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены витрины городов-мегаполисов. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимост

