В Архангельске в апреле снизилась цена квадратного метра вторичного жилья

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в апреле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене. Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,7% — до 142 000 рублей. Небольшой рост медианной цены метра сопровождался увеличением предложения — на 4,3% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.

В Архангельске медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 106 000 рублей, незначительно снизившись за месяц на 0,4%.

При этом количество доступных предложений увеличилось на 4,6%.

Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в апреле, с учетом всех классов и типов комнатности, составила 4,8 млн рублей, а медианная площадь лота в Архангельске составляет 47,3 кв. м.