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В Архангельске цена квадратного метра на вторичном рынке почти стабилизировалась

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в январе 2025 года рост медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках составил 0,5%, его средняя стоимость составила 138 000 рублей. Колебание цены по всем городам находилось в диапазоне от -0,9% до +1,2%.

В Архангельске медианная стоимость квадратного метра готового жилья в январе составила 105 000 рублей. За месяц она почти не изменилась, снизившись на 0,4%. При этом количество доступных предложений сократилось на 6,1%. Средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке в январе составила 4,9 млн рублей, а средняя площадь лота в Архангельске в начале 2025 года составляет 47,7 кв.м.

Лидерами по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц среди миллионников стал Новосибирск (+1,2% до 120 000 рублей), на втором месте - Казань (+1,1% до 180 000 рублей), на третьем - Москва (+1,1% до 351 000 рублей).

11 февраль 10:00 | : Экономика

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