РВК-Архангельск восстанавливает улицу Вологодскую после ремонта "тысячника"

Специалисты по благоустройству РВК-Архангельск приводят в порядок два участка, расположенные с обеих сторон от проспекта Ломоносова.

На первом участке, со стороны Троицкого проспекта, бригада цеха строительства сетей завершает монтаж нового колодца. На втором, со стороны Новгородского проспекта, уже выполнена сложная подготовка основания. В минувшие выходные в траншею было уложено и тщательно уплотнено 450 тонн песка.

«Зимнее восстановление — это особая технология. После обратной засыпки траншеи грунтом мы создаём многослойный «пирог» - основание. Сначала идёт песок, который мы укладываем послойно, с обязательным проливом водой. Это нужно, чтобы сразу добиться максимальной плотности и исключить просадку в будущем, когда грунт оттает. Это дренирует воду и обеспечивает жёсткость. Всё это тщательно трамбуется тяжёлой техникой. Такое основание гарантирует, что покрытие, даже временное, будет ровным и безопасным до наступления тепла», - рассказывает руководитель группы по благоустройству РВК-Архангельск Илья Шевчук.

Сегодня начался этап укладки бетонного покрытия - бригада приступила к монтажу бетонных дорожных плит. «Работа начинается с точной разметки и аккуратной вырезки старого асфальта по контуру будущих плит с помощью специального оборудования. Это необходимо для создания чёткого и ровного края, чтобы новое покрытие легло вровень с существующим, без перепадов высот и потенциальных «ступенек», - объяснил мастер цеха строительства сетей РВК-Архангельск Марк Бодухин.

Далее идёт процесс нивелировки: с помощью техники плиты опускаются на подготовленное основание, а их положение тщательно выверяется. Плиты стыкуются друг с другом плотно, с минимальным зазором. Такой метод обеспечивает безопасный и удобный проезд, а также пешеходный переход через временно восстановленный участок.

Всего на обоих участках будет уложено 60 бетонных плит. Это временное технологическое решение, стандартная практика для зимнего периода. Бетонные плиты — прочный и быстрый способ безопасно восстановить проезжую часть после раскопок. Как только позволят стабильные положительные температуры и погодные условия, здесь будет выполнено капитальное благоустройство — укладка постоянного асфальтобетонного покрытия с соблюдением всех требований.

Работы на улице Вологодской — часть системного подхода РВК-Архангельск к благоустройству городских территорий. Специалисты компании работают в круглогодичном режиме, оперативно восстанавливая территории сразу после завершения аварийных и плановых работ производственными цехами. Это позволяет минимизировать неудобства для жителей и как можно быстрее возвращать городским улицам аккуратный и безопасный вид.



