На проспекте Советских Космонавтов завершается восстановление асфальта после ремонта водопровода

Бригады РВК-Архангельск восстанавливают дорожное полотно на проспекте Советских космонавтов в районе улицы Гайдара, где накануне были завершены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. Благоустройство проводится в «зимнем варианте» - это значит, что вместо асфальта на дорогах общего пользования выкладываются дорожные плиты.

«Зимняя технология восстановления дорожного покрытия отличается от летней невозможностью уложить асфальтобетон – асфальтовые заводы начнут работу только в конце апреля, — пояснил руководитель группы по благоустройству цеха строительства сетей РВК-Архангельск Илья Шевчук. — Наша первоочередная задача после завершения ремонта сетей — обеспечить надежное основание. Для этого мы полностью удаляем воду и грунт из траншеи, затем послойно отсыпаем и трамбуем песок, пока траншея не перестанет «проседать». И только после этого приступаем к подгонке и укладке плит с помощью спецтехники, добиваясь минимального зазора между плитой и существующим асфальтовым покрытием».

За прошедшие сутки на участке уже уложено 14 дорожных плит. Сейчас специалисты приступили к самому ответственному этапу – монтажу плит в непосредственной близости от трех инженерных колодцев. Эта операция требует ювелирной точности при резке железобетонных конструкций, так как ошибка может привести к повреждению плиты и необходимости начинать работу заново.

Полное восстановление проезжей части на данном участке планируется завершить в течение завтрашнего дня. Ограничения движения будут сняты 5 декабря к 20:00.

РВК-Архангельск приносит извинения жителям города за временные неудобства, связанные с проведением работ, и благодарит за понимание. Компания прикладывает все усилия, чтобы максимально сократить сроки восстановительных работ и обеспечить безопасность дорожного движения.