Специалисты РВК-Архангельск смонтировали новый участок магистрального водовода-тысячника

В Архангельске на пересечении проспекта Ломоносова и улицы Вологодской специалисты РВК-Архангельск завершили монтаж и пристыковали новую 50-метровую трубу диаметром 1000 мм к действующему магистральному водопроводу.

В ночь с 18 на 19 декабря бригада цеха водопроводной сети проверила герметичность всех соединений под рабочим давлением. Испытания подтвердили, что водовод готов к эксплуатации. Сразу после этого специалисты начали промывку участка от улицы Поморской до улицы Шубина, который ранее отсекли для ремонта.

«Сегодня после промывки специалисты нашей лаборатории возьмут пробы воды. Если качество будет соответствовать норме, мы откроем все девять задвижек и восстановим подключение к внутриквартальным сетям. Для потребителей это пройдет незаметно», — рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Параллельно с промывкой рабочие загерметизировали гильзу, в которой труба проложена под дорогой, чтобы защитить ее от грунта, и смонтировали смотровой колодец со стороны Троицкого проспекта. Сейчас ведутся работы по засыпке котлована. Движение по улице Вологодской планируется открыть до 30 декабря.

Напомним, что работы по ремонту тысячника были совмещены с ключевым этапом модернизации системы водоснабжения города – переключения потребителей на новый кольцевой водовод. Это позволило вести работы на магистральном водоводе без отключения водоснабжения для более чем 185 000 человек, а также значительно повысило качество водоснабжения для жителей Привокзального микрорайона, Соломбалы, Сульфата, Маймаксы и поселка авиагородка Талаги.

Все работы специалисты РВК-Архангельск выполнили бестраншейным методом, чтобы не ограничивать движение транспорта по одной из главных городских магистралей.