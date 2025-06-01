После ремонта сетей РВК-Архангельск заасфальтировал более 2,5 тысяч кв. м дорог

В РВК-Архангельск подвели итоги работ по благоустройству городских территорий.

«Мы закрыли практически все выписанные предприятию ордера, восстановили благоустройство по 350 адресам. Для такого объема работ потребовалось 250 тонн асфальта, 1 400 тонн щебня, 1 600 тонн песка, 400 дорожных и 200 тротуарных бордюров. Специалисты предприятия заасфальтировали участки после разрытий на площади более тысячи кв. м, еще по 1 512 кв. м приняты работы у подрядчика», - рассказал инженер по благоустройству РВК-Архангельск Николай Глинский.

Восстановление благоустройства на участках, где водоканал проводил ремонтные работы, стартовали в конце апреля. В первую очередь были завершены осенне-зимние участки, после чего работа продолжилась по весенне-летним ордерам.

«Чтобы навести порядок в согласованные с администрацией города сроки, мы сформировали дополнительные бригады и организовали выход спецтехники. Правильный расчет ресурсов и, безусловно, самоотверженный труд и высокий уровень профессионализма наших специалистов позволили восстановить элементы благоустройства на всех адресах», - подытожил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

В компании отметили, что важный этап мероприятий по благоустройству городских территорий завершен. В летний период восстановление покрытий на участках проведения ремонтных работ будет осуществляться по согласованному графику после завершения ремонта.