Кто бы мог подумать?! В Архангельской области растут зарплаты

По данным ведущей платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сегмент частичной занятости в Архангельской области демонстрирует положительную динамику зарплатных предложений. Работодатели региона повышают финансовую привлекательность таких вакансий, что указывает на растущую конкуренцию за специалистов и на зрелость этого формата занятости.

Лидеры по спросу и их доля в рынке

Аналитики hh.ru выявили отрасли-лидеры, которые формируют лицо рынка частичной занятости в Архангельской области. На пять ключевых секторов экономики с января по ноябрь 2025 года приходится значительная доля всех предложений:

розничная торговля – 13% от всех вакансий с частичной занятостью;

информационные технологии, системная интеграция, интернет — 10%;

услуги для бизнеса — 5%;

финансовый сектор — 5%;

телекоммуникации, связь — 4%.

Эта структура подтверждает, что гибкий формат востребован как в традиционных для него сферах, так и в высокотехнологичных отраслях, что расширяет возможности для соискателей с разным опытом и квалификацией.

Значительный рост медианной зарплаты

Одним из самых ярких трендов 2025 года стал уверенный рост доходов в сегменте частичной занятости. По данным hh.ru, медианная зарплата в предложениях работодателей Архангельской области показала положительную динамику, увеличившись с октября 2024 года на 87%, по итогам октября этого года составляет 106,9 тыс. рублей.

Зарплатные вилки: прозрачность и широкий диапазон возможностей

Данные hh.ru подтверждают, что работодатели Архангельской области выстраивают гибкую систему оплаты труда, которая напрямую зависит от опыта соискателя:

начинающим специалистам без опыта работы предлагают от 21,3 тыс. рублей;

опытные профессионалы и редкие эксперты, работающие частично, могут получать до 194,4 тыс. рублей.

«Мы наблюдаем качественную трансформацию рынка частичной занятости в Архангельской области. Рост медианной зарплаты на 87% за год — это убедительное свидетельство того, что работодатели перестали рассматривать этот формат как временное решение. Сегодня частичная занятость становится полноценной альтернативой для специалистов разного уровня — от тех, кто делает первые шаги в профессии, до высококвалифицированных экспертов, которые могут получать свыше 190 тыс. рублей. Особенно показательно, что этот рост сопровождается расширением присутствия высокотехнологичных отраслей в сегменте, что говорит о зрелости спроса на качественные кадры», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.