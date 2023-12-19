Разница между архангельскими и московскими зарплатами составляет почти 30 000 руб

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Архангельской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил более 5 тыс. новых вакансий, это на 21% больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для специалистов в сфере искусства и культуры: архангельский бизнес разместил на 160% больше вакансий, чем в начале 2023 года.
Также лидерами по спросу у компаний сейчас являются работники сферы транспорта (водители, курьеры, логисты) – для них количество новых рабочих мест выросло на 69%), обслуживающий персонал (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +68%. Взлетел спрос и на специалистов по стратегии (+67%), маркетологов (+55) и рабочих (+46%).
Но есть и сокращение спроса. Так, за последние 30 дней и по сравнению с началом 2023 года местные компании стали реже искать специалистов образования (-13% новых вакансий), фитнес-тренеров (-17%) и юристов (-47%).
Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит до 50 000 рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 11 286 рублей. По сравнению с другими регионами страны архангельские зарплаты ниже среднероссийских почти на 7 000, московских - на 28 000. Таким образом, архангельские работодатели оказались не самыми щедрыми по сравнению с другими в СЗФО – регион на 5 месте по СЗФО по уровню средних зарплат.
Регион
янв.24
янв.23
Динамика за год
Разница по РФ
Разница с Москвой
Санкт-Петербург
68 176 ₽
51 735 ₽
16 442 ₽
11 229 ₽
10 383 ₽
Мурманская область
58 358 ₽
45 060 ₽
13 298 ₽
1 410 ₽
20 201 ₽
Ленинградская область
57 634 ₽
43 042 ₽
14 592 ₽
686 ₽
20 925 ₽
Республика Коми
51 645 ₽
40 035 ₽
11 610 ₽
5 303 ₽
26 914 ₽
Архангельская область
50 000 ₽
38 714 ₽
11 286 ₽
8 606 ₽
28 559 ₽
Республика Карелия
48 341 ₽
39 852 ₽
8 490 ₽
8 606 ₽
30 218 ₽
Калининградская область
45 830 ₽
35 780 ₽
10 049 ₽
11 118 ₽
32 729 ₽
Новгородская область
44 818 ₽
34 221 ₽
10 597 ₽
12 130 ₽
33 741 ₽
Вологодская область
44 811 ₽
34 908 ₽
9 903 ₽
12 136 ₽
33 748 ₽
Псковская область
44 376 ₽
36 153 ₽
8 223 ₽
12 572 ₽
34 183 ₽
Северо-Западный ФО
60 491 ₽
47 758 ₽
12 734 ₽
Москва
78 559 ₽
64 046 ₽
14 513 ₽
Россия
56 948 ₽
44 986 ₽
11 962 ₽