Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Разница между архангельскими и московскими зарплатами составляет почти 30 000 руб

 Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Архангельской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

 

По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил более 5 тыс. новых вакансий, это на 21% больше, чем в начале 2023 года.  Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для специалистов в сфере искусства и культуры: архангельский бизнес разместил на 160% больше вакансий, чем в начале 2023 года.

 

Также лидерами по спросу у компаний сейчас являются работники сферы транспорта (водители, курьеры, логисты) – для них количество новых рабочих мест выросло на 69%), обслуживающий персонал (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +68%. Взлетел спрос и на специалистов по стратегии (+67%), маркетологов (+55) и рабочих (+46%). 

 

Но есть и сокращение спроса. Так, за последние 30 дней и по сравнению с началом 2023 года местные компании стали реже искать специалистов образования (-13% новых вакансий), фитнес-тренеров (-17%) и юристов (-47%). 

 

Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит до 50 000 рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 11 286 рублей. По сравнению с другими регионами страны архангельские зарплаты ниже среднероссийских почти на 7 000, московских - на 28 000. Таким образом, архангельские работодатели оказались не самыми щедрыми по сравнению с другими в СЗФО – регион на 5 месте по СЗФО по уровню средних зарплат. 

 

Регион

янв.24

янв.23

Динамика за год

Разница по РФ

Разница с Москвой

Санкт-Петербург

68 176 ₽

51 735 ₽

16 442 ₽

11 229 ₽

10 383 ₽

Мурманская область

58 358 ₽

45 060 ₽

13 298 ₽

1 410 ₽

20 201 ₽

Ленинградская область

57 634 ₽

43 042 ₽

14 592 ₽

686 ₽

20 925 ₽

Республика Коми

51 645 ₽

40 035 ₽

11 610 ₽

5 303 ₽

26 914 ₽

Архангельская область

50 000 ₽

38 714 ₽

11 286 ₽

8 606 ₽

28 559 ₽

Республика Карелия

48 341 ₽

39 852 ₽

8 490 ₽

8 606 ₽

30 218 ₽

Калининградская область

45 830 ₽

35 780 ₽

10 049 ₽

11 118 ₽

32 729 ₽

Новгородская область

44 818 ₽

34 221 ₽

10 597 ₽

12 130 ₽

33 741 ₽

Вологодская область

44 811 ₽

34 908 ₽

9 903 ₽

12 136 ₽

33 748 ₽

Псковская область

44 376 ₽

36 153 ₽

8 223 ₽

12 572 ₽

34 183 ₽

 

 

 

 

 

 

Северо-Западный ФО

60 491 ₽

47 758 ₽

12 734 ₽

 

 

Москва

78 559 ₽

64 046 ₽

14 513 ₽

 

 

Россия 

56 948 ₽

44 986 ₽

11 962 ₽

 

 

 

06 февраль 10:12 | : Экономика

Главные новости


Уйти и хлопнуть дверью. Скандальный «Дворец» Романа Поланского
"Мосфильму" - век! А кто даст?!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (64)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20