Разница между архангельскими и московскими зарплатами составляет почти 30 000 руб

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытые в Архангельской области за последний месяц – количество новых предложений о работе выросло на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По итогам за последние 30 дней местный бизнес разместил более 5 тыс. новых вакансий, это на 21% больше, чем в начале 2023 года. Сильнее всего вырос спрос и как следствие число новых вакансий для специалистов в сфере искусства и культуры: архангельский бизнес разместил на 160% больше вакансий, чем в начале 2023 года.

Также лидерами по спросу у компаний сейчас являются работники сферы транспорта (водители, курьеры, логисты) – для них количество новых рабочих мест выросло на 69%), обслуживающий персонал (официанты, няни, сиделки, кухонные рабочие) +68%. Взлетел спрос и на специалистов по стратегии (+67%), маркетологов (+55) и рабочих (+46%).

Но есть и сокращение спроса. Так, за последние 30 дней и по сравнению с началом 2023 года местные компании стали реже искать специалистов образования (-13% новых вакансий), фитнес-тренеров (-17%) и юристов (-47%).

Востребованность со стороны многих компаний и кадровый дефицит толкают работодателей на повышение зарплат в вакансиях. Так, медианная предлагаемая зарплата в регионе сейчас доходит до 50 000 рублей. По сравнению с началом 2023 года доход вырос на 11 286 рублей. По сравнению с другими регионами страны архангельские зарплаты ниже среднероссийских почти на 7 000, московских - на 28 000. Таким образом, архангельские работодатели оказались не самыми щедрыми по сравнению с другими в СЗФО – регион на 5 месте по СЗФО по уровню средних зарплат.