Жители Архангельска рассказали о своем "учителе мечты"

35% жителей Архангельска считают профессию педагога престижной в современном мире: «Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более». 51% придерживаются противоположной точки зрения, еще 14% затруднились с ответом: «Спасибо нашим бюджетникам-учителям, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом»; «Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!»

Мнение о престижности педагогического труда респонденты 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 44% против 21% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 38%, среди имеющих среднее профессиональное образование — 30%.

54% считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 14% полагают, что он повысился, а 19% считают, что он остался прежним. 

Наиболее пессимистично настроена молодежь до 35 лет: 56% считают, что статус учителя понизился. Среди респондентов старше 45 лет такая точка зрения менее распространена (47%). При этом именно старшее поколение чаще видит повышение статуса (20%), тогда как среди молодежи таких всего 3%. Обладатели высшего образования чаще указывают на понижение статуса (59%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (42%). Последние, в свою очередь, несколько чаще видят повышение статуса (16% против 12% у имеющих высшее образование).

В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению горожан, должны входить профессионализм (27% голосов), терпение (20%) и доброта (17%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 10% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.

03 октябрь

