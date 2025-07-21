Треть архангелогородцев до сих пор не брезгует серыми зарплатами

33% жителей Архангельска согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 50% отвергает подобные предложения.



Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда значительно выше (37%), чем среди женщин (29%).



Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет (36% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (31% и 27% соответственно). Каждый второй горожанин 45+ принципиально против «серых» схем.



Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей лишь 28% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (54%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (32—33%), а отказов меньше (45%).



Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на «серые» схемы (28%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (38%).



