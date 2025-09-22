Вверх
Иван Новиков проникся жизнью колонии №7

Исправительную колонию №7 УФСИН России по Архангельской области с рабочим визитом посетил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от законодательного органа власти Архангельской области Иван Новиков. Целью визита стало знакомство с производственными мощностями учреждения и действующими программами по профессиональному обучению осужденных.

В ходе осмотра режимной территории сенатора сопровождали начальник ИК-7 Василий Пасишнечук, его заместитель, начальник центра трудовой адаптации осужденных Вероника Стругова, руководитель отдела трудовой адаптации осужденных аппарата Управления Григорий Черниенко и сотрудники производственной службы. В рамках визита Иван Новиков посетил основные производственные объекты. На участке лесопиления он ознакомился с работой современного лесопильно-деревообрабатывающего оборудования и сушильной камеры. На швейном участке гостю продемонстрировали производство разнообразных швейных изделий от постельных принадлежностей до рабочей одежды. 

Особое внимание сенатор уделил профессиональному образовательному учреждению № 2, дислоцирующемуся на территории ИК-7. Здесь были осмотрены учебные кабинеты, готовящие осужденных по востребованным специальностям. Иван Новиков высоко оценил учебную базу и ознакомился с процессом создания нового образовательного пространства для профессии «Повар», реализуемого за счет средств Архангельского регионального отделения Российского Красного Креста при поддержке Фонда президентских грантов. Отмечено, что оснащение классов, в том числе благодаря грантовой поддержке, значительно повышает качество подготовки специалистов.

Завершилась рабочая поездка совещанием.  Руководство ИК-7 довело подробную информацию о выпускаемых в ЦТАО подразделения изделиях и озвучило предложения по оказанию государственной поддержки образовательному учреждению, что имеет ключевое значение для повышения квалификации осужденных и их успешной ресоциализации после освобождения. Участники совещания активно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между исполнительными органами государственной власти региона и учреждениями УФСИН, подчеркивая взаимную заинтересованность в развитии производственного потенциала и программ социальной адаптации. 

Визит члена Совета Федерации подчеркнул важность интеграции производственных мощностей УИС в экономику региона и поддержку государственных программ по ресоциализации граждан, отбывающих наказание.

 

10 ноябрь 11:09 | : Экономика

