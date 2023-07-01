Возможности архангельских осужденных заинтересовали бизнесменов

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Агентством регионального развития Поморья исправительную колонию №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) посетили представители бизнеса. Темой данного визита стало обсуждение возможности промышленного партнерства.

Перез началом разговора бизнесмены посетили Центр трудовой адаптации осужденных на режимной территории. Экскурсию для приехавших организовали заместитель начальника ИК-7 Вероника Стругова и ведущий специалист отдела трудовой адаптации осужденных областного УФСИН Валерий Ярославцев.

Гостей провели по имеющимся производственным участкам. Вначале они осмотрели деревообрабатывающий. Здесь Вероника Викторовна рассказала об оборудовании, которое установлено и о производимой продукции. Затем представители УФСИН показали швейное производство. Бизнесмены смогли поэтапно познакомиться с организацией технологического процесса, условиями работы осужденных и выпускаемым ассортиментом швейных изделий, оценив при этом их качество. Заместитель начальника ИК-7 акцентировала внимание, что на данном участке установлены новые современные швейные машинки с программным обеспечением, это позволяет выполнять высокотехнологические операции. Привлекла внимание коммерсантов и сувенирная продукция. Вероника Стругова показала изделия, которые могут быть изготовлены на лазерно-гравировальном станке с числовым программным управлением. Помимо этого представители бизнес-структур посетили участок металлообработки, оснащенный необходимым инструментом для производства различных слесарно-монтажных изделий, контейнеров для сбора мусора и контейнерных площадок. Также не оставили без внимания и имеющиеся свободные площади, на которых есть возможность открыть новые производственные линии.

После обхода территории ЦТАО была организована дискуссионная площадка, где стороны не только поделились мнением от увиденного, но и обсудили вопросы привлечения в производственный сектор уголовно-исполнительной системы новых партнеров и заказчиков. Заключение дополнительных договоров и получение заказов решает задачи по трудоустройству лиц, отбывающих наказание, это позволяет увеличить число рабочих мест для осужденных, расширить номенклатуру товаров и услуг, производимых промышленным сектором уголовно-исполнительной системы Поморья.