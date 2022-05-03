Министр связи Окладников посетил вельскую колонию и заинтересовался... мебелью

Исправительную колонию №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) посетил министр связи и информационных технологий региона Павел Окладников.
В ходе визита была проведена экскурсия по производственным цехам Центра трудовой адаптации осужденных. В сопровождении начальника колонии Артура Акопяна министр посетил участок изготовления срубов, малых форм из минибруса, цех металлообработки и швейный участок. Особенно заинтересовала Павла Анатольевича продукция из профилированной доски – мебель, беседки, хозяйственные строения и прочие малые формы. Было рассказано министру и о том, что колония готова выполнять заказы за пределами учреждения – производить монтаж изготовленных изделий под ключ на территории покупателя, а также осуществлять ремонты объектов. На таких работах задействуются осужденные участка колонии-поселения при ИК-14.
Это уже не первое посещение данного исправительного учреждения министром связи. Он отметил положительные изменения в части развития производства.