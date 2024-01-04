В вельской исправительной колонии процветает домострой

Центр трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) посетил руководитель ООО «Производственно-строительная компания «Морошкин Дом».

В сопровождении ведущего инженера отделения маркетинга отдела трудовой адаптации осуждённых регионального УФСИН Валерия Ярославцева и заместителя начальника учреждения-начальника центра ИК-14 Александра Заостровцева Иван Морошкин осмотрел производственные объекты, где изготавливают срубы. В подразделение бизнесмен приехал неслучайно – в планы предпринимателя входило оценить возможности совместного производства изделий деревообработки, в том числе домокомплектов из профилированных пиломатериалов. Руководителя коммерческой фирмы познакомили с работой участка изготовления рубленых изделий из оцилиндрованной древесины, где он смог оценить качество срубов дома и бани, изготавливаемых в данное время. Далее предприниматель осмотрел участок, где в настоящее время делают беседки и летние дома из профилированной доски. Он заинтересовался технологией и сроками изготовления, возможными объемами производства при полной загрузке участка.

ИК-14 специализируется на деревообработке и изготавливает немало изделий для благоустройства территорий учреждений, предприятий, а также частных владений. Также в ходе экскурсии были представлены садовые лавки, скамейки, шезлонги, мангалы и другие изделия. Гостю понравились разборные навесы для стоянки автотранспорта.

Кроме этого, был осуществлен выезд в один из коттеджных посёлков, где из деревянных домокомплектов и сборных панелей, изготовленных в ИК-14, строительной организацией уже смонтировано под ключ строение и монтируются еще два. В ходе ознакомления со строящимися объектами проявлена заинтересованность в сотрудничестве.

Взаимодействие УФСИН России по Архангельской области со многими организациями, в том числе и с бизнесом, решает важную задачу по трудовой занятости осужденных.