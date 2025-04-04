Сенатор Новиков похвалил архангельский УФСИН за трудовое первоспитание кадров

Начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов провёл рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от законодательного органа власти Архангельской области Иваном Новиковым.

Также на ней присутствовал заместитель председателя комитета по собственности и предпринимательству Архангельского областного Собрания депутатов Дмитрий Семушин, заместитель начальника регионального УФСИН Александр Литвинчук и ведущий инженер отделения маркетинга ОТАО УФСИН Валерий Ярославцев. Основной темой разговора стало обсуждение взаимодействия УФСИН с органами государственной власти Архангельской области, а также возможности оказания ими содействия в обеспечении трудовой занятости осужденных, в том числе в части включения в региональные государственные программы. Поговорили и об оказании помощи подразделениям УФСИН по созданию и усовершенствованию учебно-материальной базы в образовательных учреждениях ФСИН России, где отбывающие наказание получают профессии, которые пригодятся им после освобождении быстрее найти работу и социализироваться в обществе.

Как отметил начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов, взаимодействие региональной уголовно-исполнительной системы с правительством Поморья осуществляется на постоянной основе, учреждения УИС вносят заметный вклад в формирование промышленного потенциала области. Объемы поставок продукции для региональных нужд из года в год возрастают. Так, за прошедший период 2025 года с федеральными, региональными органами власти и муниципальными образованиями заключено 33 контракта на сумму порядка 33 миллионов рублей, при этом дополнительно трудоустроены более 80 осужденных.

В свою очередь сенатор Российской Федерации Иван Новиков отметил важность сотрудничества УФСИН с органами государственной власти региона.

- Учреждения УИС - активные участники системы среднего профессионального образования. Большинство граждан, отбывающих наказание, за это время могут получить специальность, востребованную на рынке труда Архангельской области. Сегодня здесь делают все возможное, чтобы после отбытия наказания, человек нашел себе применение на рынке труда. Это не только возможность реализовать себя в нормальной жизни для бывших осужденных, но и значимый вклад в решение одной из наиболее острых для всех отраслей экономики проблемы - дефицита кадров, - прокомментировал Иван Новиков.

Также в ходе встречи договорились о посещении сенатором РФ Иваном Новиковым исправительных учреждений для ознакомления с производственной базой, выпускаемой продукцией и учебным процессом в образовательных учреждениях с целью обсуждения вариантов оказания содействия исправительным учреждениям УФСИН.