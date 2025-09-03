Группа Аквилон расселяет в Поморье 30 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья

По итогам аукционов, проведенных в сентябре администрациями Архангельска и Северодвинска, Группа Аквилон по двум новым договорам КРТ за свой счет расселит жителей еще 14 ветхих деревянных домов. Всего на восьми территориям в столице Поморья и городе корабелов компания расселяет 56 деревянных домов площадью 30 тыс. кв. м. 21 дом уже расселен.

- Группа Аквилон продолжает участие в программах комплексного развития территорий в Архангельске и Северодвинске. За счет собственных средств застройщика расселяется большой объем аварийного и ветхого жилья. Это серьезная финансовая и социальная нагрузка, но мы берем на себя эти обязательства и успешно их выполняем. Все аварийные дома в рамках договоров КРТ расселяются в предусмотренные сроки. С жителями мы работаем индивидуально, все собственники и наниматели получают достойное жилье, либо денежную компенсацию, - пояснил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

В Архангельске по программе КРТ Группа Аквилон расселяет 31 дом, 13 из них полностью расселены. Также расселяются дома для размещения двух детсадов на 280 мест каждый, школы на 1 тыс. мест, дополнительных зданий морского кадетского корпуса и общедоступного сквера.

В сентябре состоялся аукцион, по которому на трех несмежных участках в течение 1 года Группа Аквилон за свой счет должна расселить 3 деревянных дома – это 24 квартиры общей площадью 1335 кв. м, в которых зарегистрировано 58 человек. На первой территории расселяется дом на ул. П. Усова, 5. Данный участок площадью 0,04 га остается муниципальным и по градостроительной документации предназначается для размещения детсада на 280 мест. На второй территории будет расселен дом на пр. Советских космонавтов, 112. Участок площадью 0,21 га предназначен для использования в целях строительства новых зданий находящегося рядом Архангельским морским кадетским корпусом. На третьей территории расселяется дом на ул. Карельская, 53/пр. Советских космонавтов, 183. Участок площадью 0,37 га примыкает к кварталу ул. Комсомольская – ул. Самойло - ул. Карельская, где Группа Аквилон в рамках программы КРТ первой в Архангельске полностью расселила 8 деревянных домов - 4420 кв. м жилой площади. Договор с муниципалитетом был заключен в ноябре 2023 года, а сам процесс расселения занял меньше года. Кроме того, для комплексного развития здесь был выкуплен у собственников частный дом с земельным участком. В сентябре здесь началось строительство 1-й очереди нового жилого комплекса - двух домов переменой этажности на ул. Самойло (в районе пересечения с ул. Карельской) и на ул. Комсомольская. Вторая очередь нового ЖК проектируется в квартале ул. Комсомольская - пр. Советских Космонавтов - ул. Карельская - ул. Самойло. Чтобы осуществить комплексную застройку квартала Группа Аквилон сейчас расселит еще один дом на ул. Карельская, 53, что позволит дополнительно построить 9,3 тыс. кв. м.

Помимо уже расселенной территории на ул. Комсомольская – ул. Карелская, Группа Аквилон реализует еще два договора КРТ. В квартале на ул. Попова - пр. Обводный канал - ул. Логинова компания расселяет 16 деревянных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м. Пять домов первого этапа уже расселены, в трех домах второго этапа завершается расселение последних пяти квартир. В этом квартале компания также расселяет дома на участке, зарезервированном для строительства детсада на 280 мест и общедоступного сквера. В квартале на ул. Гайдара - пр. Ломоносова - ул. Вологодской завершается расселение двух деревянных домов, осталось три жилых помещения. Также в рамках этой КРТ компания расселит два дома на ул. Тыко Вылки для размещения школы на 1000 мест.

В Северодвинске в рамках трех КРТ Группа Аквилон расселяет 14 домов, 8 из них уже полностью расселены. Также расселяются дома для размещения детсада на 160 мест и благоустройства общедоступных территорий площадью более 4 га.

Еще один аукцион на комплексное развитие квартала 003 компания выиграла на прошлой неделе. Речь идет о территории, ограниченной улицами Советская – Торцева – Пионерская и пр. Беломорский. В течение 5 лет Группа Аквилон за свой счет расселит 11 деревянных домов – это 88 квартир общей площадью 5,8 тыс. кв. м, в которых зарегистрировано 365 человек. При этом 50% ветхого жилья будет расселена в течение трех лет.

На участке площадью 3,26 га планируется строительство 5-этажного жилого комплекса площадью порядка 26 тыс. кв. м. Кроме того, застройщик выполнит комплексное благоустройство муниципальной территории по периметру квартала площадью 1,22 га.

Также в рамках аукциона компанией приобретен земельный участков площадью 4,12 га в районе пр. Победы – пр. Труда. Здесь запланировано строительство 9-этажного жилого комплекса площадью около 36 тыс. кв. м. Помимо этого Группа Аквилон выполнит благоустройство муниципального участка площадью 1,83 га.

Отметим, что Группа Аквилон первой в регионе выиграла в Северодвинске аукцион на комплексное развитие территории именно в Северодвинске. Речь идет о квартале 102, который ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь с опережением сроков было завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в них было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER».

Также в рамках программы КРТ в квартале 007 в границах улиц Торцева – Полярной – Советской и переулка Ленина на участке площадью 3,95 га Группой Аквилон за свой счет в три этапа расселяет 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые три дома уже расселены, здесь началось строительство нового ЖК Аквилон SEVEN. Он займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской и спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 160 машино-мест. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Полярная и Советская площадью 0,83 га.

Третья территория КРТ Группы Аквилон в городе корабелов – это квартал 005 в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и Профсоюзной. Застройщик расселяет три многоквартирных деревянных дома площадью 2319 кв. м. Это 32 квартиры, в которых зарегистрировано 128 граждан. В настоящее время выполнен 1-й этап расселения, полностью завершить его планируется до конца следующего года. На участке общей площадью 5,74 га Группа Аквилон построит 5-этажный жилой комплекс площадью 22,9 тыс. кв. м и на пересечении улиц Полярной и Советской - первый в Северодвинске бизнес-центр класса «А» площадью около 5 тыс. кв. м. Кроме того, часть земельного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а еще одна часть - будет благоустроена и безвозмездно передана муниципалитету.

Общий объем инвестиций Группы Аквилон по программам КРТ в регионе составляет более 31 млрд. рублей, планируемый объем строительства нового жилья на данных участках – порядка 300 тыс. кв. м.

Отметим, что в рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий Группа Аквилон за свой счет расселила 14 деревянных аварийных домов, все обязательства по этой программе выполнены, все жители получили новые квартиры, либо достойную денежную компенсацию. Кроме того, на ул. Поморская - пр. Обводный канал по договору на развития застроенной территории компания построила новый детский сад. По дополнительному соглашению с администрацией Архангельска в рамках программы РЗТ Группа Аквилон благоустроила мемориальный сквер на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь, ещё один общедоступный сквер будет сделан рядом, на ул. Урицкого.



