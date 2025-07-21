Группа Аквилон расселяет в Северодвинске ветхие дома

По итогам аукциона, проведенного администрацией Северодвинска Группа Аквилон осуществить комплексное развитие территории квартала 003. По договору КРТ застройщик за свой счет расселит жителей 11 ветхих деревянных домов. Это уже четвертый проект компании в рамках программы КРТ в городе корабелов.

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Советская – Торцева – Пионерская и пр. Беломорский. В течение 5 лет Группа Аквилон за свой счет расселит 11 деревянных домов – это 88 квартир общей площадью 5,8 тыс. кв. м, в которых зарегистрировано 365 человек. При этом 50% ветхого жилья будет расселена в течение трех лет.

На участке площадью 3,26 га планируется строительство 5-этажного жилого комплекса площадью порядка 26 тыс. кв. м. Кроме того, застройщик выполнит комплексное благоустройство муниципальной территории по периметру квартала площадью 1,22 га.

Также в рамках аукциона компанией приобретен земельный участков площадью 4,12 га в районе пр. Победы – пр. Труда. Здесь запланировано строительство 9-этажного жилого комплекса площадью около 36 тыс. кв. м. Помимо этого Группа Аквилон выполнит благоустройство муниципального участка площадью 1,83 га.

Общий объем инвестиций в проект составляет 6,53 млрд. рублей, срок реализации – 8 лет.

- Группа Аквилон активно участвует в программах комплексного развития территорий в Северодвинске и Архангельске. Те участки, которые муниципалитеты выставляют на аукционы, предусматривают значительный объем расселения аварийного и ветхого жилья. Это большая финансовая и социальная нагрузка, но мы готовы ее нести. Все аварийные дома в рамках реализуемых нашей компанией КРТ расселяются в предусмотренные договорами сроки, все жители получают достойное жилье, либо денежную компенсацию, — пояснил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Отметим, что Группа Аквилон первой в регионе выиграла в Северодвинске аукцион на комплексное развитие территории именно в Северодвинске. Речь идет о квартале 102, который ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. Здесь с опережением сроков было завершено расселение 5 аварийных деревянных домов - 40 квартир, в них было зарегистрировано 116 человек. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям. Собственники получили денежную компенсацию и приобрели жилье. На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство современного 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER».

Также в рамках программы КРТ в квартале 007 в границах улиц Торцева – Полярной – Советской и переулка Ленина на участке площадью 3,95 га Группой Аквилон за свой счет в три этапа расселяет 6 ветхих аварийных домов площадью 4,1 тыс. кв. м, это 64 квартиры. Первые три дома уже расселены, здесь началось строительство нового ЖК Аквилон SEVEN. Он займет только 21% территории участка. Остальное отводится под комплексное благоустройство. Оно включает в себя закрытый двор с детской и спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Предусматривается большая наземная стоянка на 160 машино-мест. Также застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала вдоль улиц Торцева, Полярная и Советская площадью 0,83 га.

Третья территория КРТ Группы Аквилон в городе корабелов – это квартал 005 в границах улиц Торцева, Полярной, Советской и Профсоюзной. Застройщик расселяет три многоквартирных деревянных дома площадью 2319 кв. м. Это 32 квартиры, в которых зарегистрировано 128 граждан. В настоящее время выполнен 1-й этап расселения, полностью завершить его планируется до конца следующего года. На участке общей площадью 5,74 га Группа Аквилон построит 5-этажный жилой комплекс площадью 22,9 тыс. кв. м и на пересечении улиц Полярной и Советской - первый в Северодвинске бизнес-центр класса «А» площадью около 5 тыс. кв. м. Кроме того, часть земельного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а еще одна часть — благоустроена и безвозмездно передана в муниципальную собственность.

Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске составляет порядка 500 тыс. кв. м. В планах на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.



