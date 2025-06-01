Поньга грязная. В Онежском округе продолжается мусорный апокалипсис

По жалобам северян представители Народного фронта побывали на сельской свалке в посёлке Поньга Онежского округа. Сюда свозятся ТКО с левобережья Онеги, где проживает около 1000 человек.



В 2022 году на обустройство площадки для включения в перечень объектов по 765 приказу Минприроды (эксплуатация без разрешительной документации) из регионального бюджета выделили 2 миллиона 363 тысячи рублей. Но сегодня на свалке – множество нарушений.



Дезинфекционная ванна не используется, приёмщика нет, шлагбаум сломан, весы отсутствуют, учёт отходов не ведется, радиационный контроль не осуществляется, что и кто везёт отходы – не понятно.



Между тем, эксплуатирующая организация – МБУ “Благоустройство” – c 1 июля 2025 года подняла тариф на захоронение ТКО до 13762 рублей за тонну мусора. В эту стоимость включена и зарплата производственного персонала, которого на объекте просто нет.



Народный фронт обратился в администрацию Онежского округа. Требует навести порядок на полигоне в Поньге.



