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В Вилегодском округе 40 лет функционирует дорога вникуда

В этом убедились представители Народного фронта, работающие на месте по жалобам жителей. 

Трассу Сидоровская - Ершиха ввели в строй в конце 80-ых годов прошлого века. А про таблички с наименованиями населённых пунктов забыли. В 18 деревнях постоянно проживает более 50 человек, а летом их число может доходить до двухсот. 

Нелепость не исправлена до сих пор. В этих отворотках путаются даже местные, что уж говорить о приезжих. 

Заблудиться могут и экстренные службы, что особенно опасно при чрезвычайных происшествиях. 

В 2023 году поставить знаки с названиями обещали местные депутаты. Но копеечный по затратам вопрос так и не решён, несмотря на обращения жителей в муниципальную администрацию. 

Народный фронт обратился к главе Вилегодского округа с просьбой исправить ситуацию и установить указатели для 18 деревень.

  

 

02 июль 10:28 | : Экономика / Скандалы

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