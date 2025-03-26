В Вилегодском округе 40 лет функционирует дорога вникуда

В этом убедились представители Народного фронта, работающие на месте по жалобам жителей.

Трассу Сидоровская - Ершиха ввели в строй в конце 80-ых годов прошлого века. А про таблички с наименованиями населённых пунктов забыли. В 18 деревнях постоянно проживает более 50 человек, а летом их число может доходить до двухсот.

Нелепость не исправлена до сих пор. В этих отворотках путаются даже местные, что уж говорить о приезжих.

Заблудиться могут и экстренные службы, что особенно опасно при чрезвычайных происшествиях.

В 2023 году поставить знаки с названиями обещали местные депутаты. Но копеечный по затратам вопрос так и не решён, несмотря на обращения жителей в муниципальную администрацию.

Народный фронт обратился к главе Вилегодского округа с просьбой исправить ситуацию и установить указатели для 18 деревень.