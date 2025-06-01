Архангельская область - не самое перспективное место для трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года. В тройку лидеров вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. Методология исследования основана на шести ключевых показателях: hh.индекс (соотношение количества резюме к числу вакансий), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстата.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 года стала Республика Татарстан, набравшая 89,4 балла. По данным hh.ru за последние три месяца, на одну вакансию в регионе приходится 6 активных резюме, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует о сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет

74,5 тыс. рублей, что почти в пять раз превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения

(15 тыс. рублей). Важный элемент рейтинга, свидетельствующий о том, что регион интересен местному населению в качестве площадки для карьерного роста и развития, — желание оставаться и искать работу внутри родного региона. В Татарстане доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет лишь 6% от всего объёма по местному рынку труда.

На втором месте Рейтинга — Республика Башкортостан (83,7 балла), на третьем — Санкт-Петербург (82,6). Архангельская область заняла 69-е место. В регионе умеренный уровень безработицы (2,2% по данным Росстата) и относительно сбалансированное соотношение активных резюме и вакансий (5,9), что свидетельствует о стабильной, но не самой конкурентной ситуации на рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата составляет 66,9 тыс. рублей при прожиточном минимуме 20,5 тыс. рублей. Доля выездных соискателей — 7,3%. По условиям на рынке труда область находится в нижней части рейтинга субъектов СЗФО.

СЗФО демонстрирует значительный разброс в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. В тройку лидеров округа вошли Санкт-Петербург (3 место), Вологодская область (56 место) и Ленинградская область (63 место). На противоположном конце рейтинга — Ненецкий автономный округ (83 место), Мурманская область (77 место) и Республика Коми (75 место). Таким образом, СЗФО включает как регионы с высокой привлекательностью рынка труда, так и территории с наиболее выраженными трудовыми трудностями и оттоком рабочей силы.

Также в топ регионов РФ по перспективности трудоустройства летом 2025 года вошли Омская область (82,5 балла), Пензенская область (81,4 балла), Воронежская область (81,3 балла), Москва (80,9 балла), Липецкая область (80,8 балла), Амурская область (80,6 балла) и Удмуртская Республика (80,6 балла).

Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства (итоги 2 квартала 2025 года)

Место в рейтинге Регион Итоговый рейтинг Медианная предлагаемая зарплата Прожиточный минимум для трудоспособного населения 2025 hh.индекс (число резюме на вакансию) Уровень безработицы Доля соискателей, ищущих работу в другом регионе 1 Республика Татарстан 89,4 74 500 15 073 6,0 1,7% 6,6% 2 Республика Башкортостан 83,7 72 200 15 782 6,3 1,6% 6,7% 3 Санкт-Петербург 82,6 85 800 19 329 6,0 1,5% 6,1% 4 Омская область 82,5 69 200 15 428 5,4 3,1% 5,3% 5 Пензенская область 81,4 63 800 14 896 5,2 1,7% 5,3% 6 Воронежская область 81,3 67 300 15 605 5,2 1,9% 5,6% 7 Москва 80,9 103 100 23 908 6,7 1,0% 5,7% 8 Липецкая область 80,8 63 400 14 718 4,7 1,9% 6,9% 9 Амурская область 80,6 86 500 20 393 4,8 1,0% 7,0% 10 Удмуртская Республика 80,6 66 400 15 782 5,1 1,4% 5,4% 11 Белгородская область 80,5 64 800 14 896 4,6 2,1% 8,1% 12 Рязанская область 80,1 66 200 15 782 3,8 2,1% 6,3% 13 Нижегородская область 80,0 69 700 16 669 4,7 1,1% 6,6% 14 Свердловская область 79,7 72 700 17 556 4,4 1,3% 6,2% 15 Новосибирская область 79,2 74 600 17 378 5,7 3,2% 5,4% 16 Калужская область 78,1 70 500 17 024 4,5 1,1% 8,8% 17 Пермский край 78,0 66 500 16 314 5,2 1,7% 5,6% 18 Тамбовская область 77,9 60 100 14 718 4,2 1,9% 6,9% 19 Челябинская область 77,8 66 000 16 314 5,0 1,6% 5,7% 20 Московская область 77,0 85 200 19 302 4,6 1,4% 15,8% 21 Ямало-Ненецкий АО 76,9 106 400 24 294 4,7 1,0% 15,7% 22 Саратовская область 76,5 61 100 14 896 6,1 1,8% 7,1% 23 Ростовская область 76,3 68 400 16 669 5,8 2,2% 7,1% 24 Курганская область 76,3 64 800 16 669 3,7 2,0% 5,6% 25 Приморский край 76,2 83 600 21 102 4,2 1,9% 6,9% 26 Брянская область 76,1 65 900 16 314 5,1 2,1% 7,1% 27 Тульская область 75,9 70 000 17 733 3,6 1,9% 7,8% 28 Краснодарский край 75,9 70 100 17 024 6,2 2,1% 7,8% 29 Оренбургская область 75,4 62 600 15 428 7,2 1,5% 6,8% 30 Тюменская область 75,4 70 400 17 733 6,4 1,9% 5,4% 31 Самарская область 75,4 66 000 16 669 5,7 1,8% 6,2% 32 Республика Мордовия 75,3 60 100 15 073 5,6 1,9% 6,9% 33 Курская область 75,3 60 500 15 428 4,4 1,6% 7,5% 34 Красноярский край 75,3 77 200 19 684 5,0 2,2% 5,9% 35 Кировская область 75,1 60 100 15 782 4,5 1,7% 5,1% 36 Магаданская область 75,0 120 600 30 855 4,6 1,7% 7,4% 37 Чувашская Республика 74,7 60 700 15 428 5,2 1,9% 7,2% 38 Ульяновская область 74,6 60 400 15 782 5,2 1,7% 5,4% 39 Хабаровский край 74,5 80 600 21 634 3,8 1,2% 5,8% 40 Тверская область 74,5 67 900 17 378 4,3 2,2% 7,5% 41 Владимирская область 74,4 66 700 17 201 3,7 2,0% 8,3% 42 Волгоградская область 74,2 60 200 15 250 5,8 2,0% 7,2% 43 Кемеровская область 73,6 63 700 16 137 6,4 2,5% 6,3% 44 Иркутская область 73,4 73 900 18 797 5,9 3,1% 6,1% 45 Забайкальский край 72,5 81 500 20 748 5,2 4,8% 5,5% 46 Алтайский край 72,4 60 000 15 782 5,1 3,5% 5,4% 47 Республика Марий Эл 72,3 58 500 15 605 5,4 2,1% 6,2% 48 Ханты-Мансийский АО - Югра 71,5 83 100 21 252 6,1 1,0% 11,4% 49 Республика Бурятия 71,5 74 600 19 329 6,4 4,1% 5,0% 50 Республика Крым 71,5 64 900 17 201 5,4 2,3% 7,6% 51 Сахалинская область 71,3 89 100 24 117 5,1 1,8% 7,3% 52 Республика Адыгея 70,4 58 300 15 250 5,7 2,0% 10,3% 53 Еврейская АО 70,1 78 200 22 166 4,3 1,7% 6,6% 54 Ивановская область 69,9 59 100 16 669 4,1 2,0% 7,1% 55 Орловская область 69,9 59 400 16 492 5,2 1,3% 8,0% 56 Вологодская область 68,9 60 700 17 910 4,3 1,6% 5,6% 57 Ставропольский край 68,8 60 300 15 960 6,8 3,4% 7,8% 58 Республика Алтай 68,7 66 000 16 846 5,5 6,2% 8,2% 59 Новгородская область 68,7 59 700 17 378 4,3 1,2% 7,5% 60 Республика Хакасия 68,7 65 300 18 088 7,8 1,3% 6,6% 61 Смоленская область 68,1 61 400 17 556 4,9 2,2% 7,4% 62 Костромская область 67,8 55 300 16 314 4,2 2,4% 6,0% 63 Ленинградская область 67,8 72 500 18 974 3,3 2,8% 16,0% 64 Ярославская область 66,7 60 600 17 733 5,1 3,0% 6,1% 65 Калининградская область 66,5 62 000 18 265 5,4 2,1% 7,0% 66 Псковская область 65,8 58 100 17 556 4,8 2,2% 6,7% 67 Томская область 65,4 59 700 17 378 5,9 3,2% 7,0% 68 Астраханская область 65,2 59 200 17 201 6,8 2,2% 7,8% 69 Архангельская область 63,6 66 900 20 570 5,9 2,2% 7,3% 70 Республика Тыва 63,6 74 500 17 910 17,2 5,3% 7,0% 71 Республика Саха (Якутия) 63,3 91 000 26 777 6,7 4,5% 6,2% 72 Кабардино-Балкарская республика 63,0 66 800 18 974 8,9 4,1% 7,0% 73 Республика Карелия 62,5 63 100 19 684 6,1 3,0% 6,4% 74 Карачаево-Черкесская Республика 61,4 60 100 16 669 7,4 6,5% 9,1% 75 Республика Коми 61,1 68 600 20 393 7,4 3,5% 9,3% 76 Республика Калмыкия 60,4 57 500 17 378 6,0 3,4% 11,0% 77 Мурманская область 58,8 75 900 25 390 4,5 2,3% 10,4% 78 Республика Северная Осетия-Алания 58,6 57 300 15 960 11,1 7,1% 7,1% 79 Камчатский край 58,3 90 300 31 210 5,2 2,2% 8,2% 80 Республика Дагестан 55,1 60 000 16 137 12,5 11,5% 6,1% 81 Чеченская республика 55,0 68 000 17 024 21,9 7,3% 6,7% 82 Чукотский АО 49,1 115 300 46 283 1,9 1,8% 18,2% 83 Ненецкий АО 47,5 75 000 29 389 7,1 3,0% 12,9% 84 Республика Ингушетия 39,0 68 000 16 669 16,6 25,5% 9,5%

* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.