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Архангельская область - не самое перспективное место для трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года. В тройку лидеров вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. Методология исследования основана на шести ключевых показателях: hh.индекс (соотношение количества резюме к числу вакансий), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстата.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 года стала Республика Татарстан, набравшая 89,4 балла. По данным hh.ru за последние три месяца, на одну вакансию в регионе приходится 6 активных резюме, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует о сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет
 74,5 тыс. рублей, что почти в пять раз превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения
 (15 тыс. рублей). Важный элемент рейтинга, свидетельствующий о том, что регион интересен местному населению в качестве площадки для карьерного роста и развития, — желание оставаться и искать работу внутри родного региона. В Татарстане доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет лишь 6% от всего объёма по местному рынку труда.

На втором месте Рейтинга — Республика Башкортостан (83,7 балла), на третьем — Санкт-Петербург (82,6). Архангельская область заняла 69-е место. В регионе умеренный уровень безработицы (2,2% по данным Росстата) и относительно сбалансированное соотношение активных резюме и вакансий (5,9), что свидетельствует о стабильной, но не самой конкурентной ситуации на рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата составляет 66,9 тыс. рублей при прожиточном минимуме 20,5 тыс. рублей. Доля выездных соискателей — 7,3%. По условиям на рынке труда область находится в нижней части рейтинга субъектов СЗФО.

СЗФО демонстрирует значительный разброс в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. В тройку лидеров округа вошли Санкт-Петербург (3 место), Вологодская область (56 место) и Ленинградская область (63 место). На противоположном конце рейтинга — Ненецкий автономный округ (83 место), Мурманская область (77 место) и Республика Коми (75 место). Таким образом, СЗФО включает как регионы с высокой привлекательностью рынка труда, так и территории с наиболее выраженными трудовыми трудностями и оттоком рабочей силы.

Также в топ регионов РФ по перспективности трудоустройства летом 2025 года вошли Омская область (82,5 балла), Пензенская область (81,4 балла), Воронежская область (81,3 балла), Москва (80,9 балла), Липецкая область (80,8 балла), Амурская область (80,6 балла) и Удмуртская Республика (80,6 балла).

Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства (итоги 2 квартала 2025 года)

Место в рейтинге

Регион

Итоговый рейтинг

Медианная предлагаемая зарплата

Прожиточный минимум для трудоспособного населения 2025

hh.индекс (число резюме на вакансию)

Уровень безработицы

Доля соискателей, ищущих работу в другом регионе

1

Республика Татарстан

89,4

74 500

15 073

6,0

1,7%

6,6%

2

Республика Башкортостан

83,7

72 200

15 782

6,3

1,6%

6,7%

3

Санкт-Петербург

82,6

85 800

19 329

6,0

1,5%

6,1%

4

Омская область

82,5

69 200

15 428

5,4

3,1%

5,3%

5

Пензенская область

81,4

63 800

14 896

5,2

1,7%

5,3%

6

Воронежская область

81,3

67 300

15 605

5,2

1,9%

5,6%

7

Москва

80,9

103 100

23 908

6,7

1,0%

5,7%

8

Липецкая область

80,8

63 400

14 718

4,7

1,9%

6,9%

9

Амурская область

80,6

86 500

20 393

4,8

1,0%

7,0%

10

Удмуртская Республика

80,6

66 400

15 782

5,1

1,4%

5,4%

11

Белгородская область

80,5

64 800

14 896

4,6

2,1%

8,1%

12

Рязанская область

80,1

66 200

15 782

3,8

2,1%

6,3%

13

Нижегородская область

80,0

69 700

16 669

4,7

1,1%

6,6%

14

Свердловская область

79,7

72 700

17 556

4,4

1,3%

6,2%

15

Новосибирская область

79,2

74 600

17 378

5,7

3,2%

5,4%

16

Калужская область

78,1

70 500

17 024

4,5

1,1%

8,8%

17

Пермский край

78,0

66 500

16 314

5,2

1,7%

5,6%

18

Тамбовская область

77,9

60 100

14 718

4,2

1,9%

6,9%

19

Челябинская область

77,8

66 000

16 314

5,0

1,6%

5,7%

20

Московская область

77,0

85 200

19 302

4,6

1,4%

15,8%

21

Ямало-Ненецкий АО

76,9

106 400

24 294

4,7

1,0%

15,7%

22

Саратовская область

76,5

61 100

14 896

6,1

1,8%

7,1%

23

Ростовская область

76,3

68 400

16 669

5,8

2,2%

7,1%

24

Курганская область

76,3

64 800

16 669

3,7

2,0%

5,6%

25

Приморский край

76,2

83 600

21 102

4,2

1,9%

6,9%

26

Брянская область

76,1

65 900

16 314

5,1

2,1%

7,1%

27

Тульская область

75,9

70 000

17 733

3,6

1,9%

7,8%

28

Краснодарский край

75,9

70 100

17 024

6,2

2,1%

7,8%

29

Оренбургская область

75,4

62 600

15 428

7,2

1,5%

6,8%

30

Тюменская область

75,4

70 400

17 733

6,4

1,9%

5,4%

31

Самарская область

75,4

66 000

16 669

5,7

1,8%

6,2%

32

Республика Мордовия

75,3

60 100

15 073

5,6

1,9%

6,9%

33

Курская область

75,3

60 500

15 428

4,4

1,6%

7,5%

34

Красноярский край

75,3

77 200

19 684

5,0

2,2%

5,9%

35

Кировская область

75,1

60 100

15 782

4,5

1,7%

5,1%

36

Магаданская область

75,0

120 600

30 855

4,6

1,7%

7,4%

37

Чувашская Республика

74,7

60 700

15 428

5,2

1,9%

7,2%

38

Ульяновская область

74,6

60 400

15 782

5,2

1,7%

5,4%

39

Хабаровский край

74,5

80 600

21 634

3,8

1,2%

5,8%

40

Тверская область

74,5

67 900

17 378

4,3

2,2%

7,5%

41

Владимирская область

74,4

66 700

17 201

3,7

2,0%

8,3%

42

Волгоградская область

74,2

60 200

15 250

5,8

2,0%

7,2%

43

Кемеровская область

73,6

63 700

16 137

6,4

2,5%

6,3%

44

Иркутская область

73,4

73 900

18 797

5,9

3,1%

6,1%

45

Забайкальский край

72,5

81 500

20 748

5,2

4,8%

5,5%

46

Алтайский край

72,4

60 000

15 782

5,1

3,5%

5,4%

47

Республика Марий Эл

72,3

58 500

15 605

5,4

2,1%

6,2%

48

Ханты-Мансийский АО - Югра

71,5

83 100

21 252

6,1

1,0%

11,4%

49

Республика Бурятия

71,5

74 600

19 329

6,4

4,1%

5,0%

50

Республика Крым

71,5

64 900

17 201

5,4

2,3%

7,6%

51

Сахалинская область

71,3

89 100

24 117

5,1

1,8%

7,3%

52

Республика Адыгея

70,4

58 300

15 250

5,7

2,0%

10,3%

53

Еврейская АО

70,1

78 200

22 166

4,3

1,7%

6,6%

54

Ивановская область

69,9

59 100

16 669

4,1

2,0%

7,1%

55

Орловская область

69,9

59 400

16 492

5,2

1,3%

8,0%

56

Вологодская область

68,9

60 700

17 910

4,3

1,6%

5,6%

57

Ставропольский край

68,8

60 300

15 960

6,8

3,4%

7,8%

58

Республика Алтай

68,7

66 000

16 846

5,5

6,2%

8,2%

59

Новгородская область

68,7

59 700

17 378

4,3

1,2%

7,5%

60

Республика Хакасия

68,7

65 300

18 088

7,8

1,3%

6,6%

61

Смоленская область

68,1

61 400

17 556

4,9

2,2%

7,4%

62

Костромская область

67,8

55 300

16 314

4,2

2,4%

6,0%

63

Ленинградская область

67,8

72 500

18 974

3,3

2,8%

16,0%

64

Ярославская область

66,7

60 600

17 733

5,1

3,0%

6,1%

65

Калининградская область

66,5

62 000

18 265

5,4

2,1%

7,0%

66

Псковская область

65,8

58 100

17 556

4,8

2,2%

6,7%

67

Томская область

65,4

59 700

17 378

5,9

3,2%

7,0%

68

Астраханская область

65,2

59 200

17 201

6,8

2,2%

7,8%

69

Архангельская область

63,6

66 900

20 570

5,9

2,2%

7,3%

70

Республика Тыва

63,6

74 500

17 910

17,2

5,3%

7,0%

71

Республика Саха (Якутия)

63,3

91 000

26 777

6,7

4,5%

6,2%

72

Кабардино-Балкарская республика

63,0

66 800

18 974

8,9

4,1%

7,0%

73

Республика Карелия

62,5

63 100

19 684

6,1

3,0%

6,4%

74

Карачаево-Черкесская Республика

61,4

60 100

16 669

7,4

6,5%

9,1%

75

Республика Коми

61,1

68 600

20 393

7,4

3,5%

9,3%

76

Республика Калмыкия

60,4

57 500

17 378

6,0

3,4%

11,0%

77

Мурманская область

58,8

75 900

25 390

4,5

2,3%

10,4%

78

Республика Северная Осетия-Алания

58,6

57 300

15 960

11,1

7,1%

7,1%

79

Камчатский край

58,3

90 300

31 210

5,2

2,2%

8,2%

80

Республика Дагестан

55,1

60 000

16 137

12,5

11,5%

6,1%

81

Чеченская республика

55,0

68 000

17 024

21,9

7,3%

6,7%

82

Чукотский АО

49,1

115 300

46 283

1,9

1,8%

18,2%

83

Ненецкий АО

47,5

75 000

29 389

7,1

3,0%

12,9%

84

Республика Ингушетия

39,0

68 000

16 669

16,6

25,5%

9,5%

* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.

 

18 июль 09:21 | : Экономика

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