Архангельская область - не самое перспективное место для трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты рейтинга регионов по перспективности трудоустройства по итогам второго квартала 2025 года. В тройку лидеров вошли Республики Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург. Методология исследования основана на шести ключевых показателях: hh.индекс (соотношение количества резюме к числу вакансий), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, доля соискателей, ищущих работу в другом регионе, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстата.
Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства летом 2025 года стала Республика Татарстан, набравшая 89,4 балла. По данным hh.ru за последние три месяца, на одну вакансию в регионе приходится 6 активных резюме, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует о сбалансированном состоянии спроса и предложения. Медиана предлагаемой зарплаты составляет
74,5 тыс. рублей, что почти в пять раз превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения
(15 тыс. рублей). Важный элемент рейтинга, свидетельствующий о том, что регион интересен местному населению в качестве площадки для карьерного роста и развития, — желание оставаться и искать работу внутри родного региона. В Татарстане доля соискателей, ищущих работу за пределами региона, составляет лишь 6% от всего объёма по местному рынку труда.
На втором месте Рейтинга — Республика Башкортостан (83,7 балла), на третьем — Санкт-Петербург (82,6). Архангельская область заняла 69-е место. В регионе умеренный уровень безработицы (2,2% по данным Росстата) и относительно сбалансированное соотношение активных резюме и вакансий (5,9), что свидетельствует о стабильной, но не самой конкурентной ситуации на рынке труда. Средняя предлагаемая зарплата составляет 66,9 тыс. рублей при прожиточном минимуме 20,5 тыс. рублей. Доля выездных соискателей — 7,3%. По условиям на рынке труда область находится в нижней части рейтинга субъектов СЗФО.
СЗФО демонстрирует значительный разброс в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства. В тройку лидеров округа вошли Санкт-Петербург (3 место), Вологодская область (56 место) и Ленинградская область (63 место). На противоположном конце рейтинга — Ненецкий автономный округ (83 место), Мурманская область (77 место) и Республика Коми (75 место). Таким образом, СЗФО включает как регионы с высокой привлекательностью рынка труда, так и территории с наиболее выраженными трудовыми трудностями и оттоком рабочей силы.
Также в топ регионов РФ по перспективности трудоустройства летом 2025 года вошли Омская область (82,5 балла), Пензенская область (81,4 балла), Воронежская область (81,3 балла), Москва (80,9 балла), Липецкая область (80,8 балла), Амурская область (80,6 балла) и Удмуртская Республика (80,6 балла).
Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства (итоги 2 квартала 2025 года)
Место в рейтинге
Регион
Итоговый рейтинг
Медианная предлагаемая зарплата
Прожиточный минимум для трудоспособного населения 2025
hh.индекс (число резюме на вакансию)
Уровень безработицы
Доля соискателей, ищущих работу в другом регионе
1
Республика Татарстан
89,4
74 500
15 073
6,0
1,7%
6,6%
2
Республика Башкортостан
83,7
72 200
15 782
6,3
1,6%
6,7%
3
Санкт-Петербург
82,6
85 800
19 329
6,0
1,5%
6,1%
4
Омская область
82,5
69 200
15 428
5,4
3,1%
5,3%
5
Пензенская область
81,4
63 800
14 896
5,2
1,7%
5,3%
6
Воронежская область
81,3
67 300
15 605
5,2
1,9%
5,6%
7
Москва
80,9
103 100
23 908
6,7
1,0%
5,7%
8
Липецкая область
80,8
63 400
14 718
4,7
1,9%
6,9%
9
Амурская область
80,6
86 500
20 393
4,8
1,0%
7,0%
10
Удмуртская Республика
80,6
66 400
15 782
5,1
1,4%
5,4%
11
Белгородская область
80,5
64 800
14 896
4,6
2,1%
8,1%
12
Рязанская область
80,1
66 200
15 782
3,8
2,1%
6,3%
13
Нижегородская область
80,0
69 700
16 669
4,7
1,1%
6,6%
14
Свердловская область
79,7
72 700
17 556
4,4
1,3%
6,2%
15
Новосибирская область
79,2
74 600
17 378
5,7
3,2%
5,4%
16
Калужская область
78,1
70 500
17 024
4,5
1,1%
8,8%
17
Пермский край
78,0
66 500
16 314
5,2
1,7%
5,6%
18
Тамбовская область
77,9
60 100
14 718
4,2
1,9%
6,9%
19
Челябинская область
77,8
66 000
16 314
5,0
1,6%
5,7%
20
Московская область
77,0
85 200
19 302
4,6
1,4%
15,8%
21
Ямало-Ненецкий АО
76,9
106 400
24 294
4,7
1,0%
15,7%
22
Саратовская область
76,5
61 100
14 896
6,1
1,8%
7,1%
23
Ростовская область
76,3
68 400
16 669
5,8
2,2%
7,1%
24
Курганская область
76,3
64 800
16 669
3,7
2,0%
5,6%
25
Приморский край
76,2
83 600
21 102
4,2
1,9%
6,9%
26
Брянская область
76,1
65 900
16 314
5,1
2,1%
7,1%
27
Тульская область
75,9
70 000
17 733
3,6
1,9%
7,8%
28
Краснодарский край
75,9
70 100
17 024
6,2
2,1%
7,8%
29
Оренбургская область
75,4
62 600
15 428
7,2
1,5%
6,8%
30
Тюменская область
75,4
70 400
17 733
6,4
1,9%
5,4%
31
Самарская область
75,4
66 000
16 669
5,7
1,8%
6,2%
32
Республика Мордовия
75,3
60 100
15 073
5,6
1,9%
6,9%
33
Курская область
75,3
60 500
15 428
4,4
1,6%
7,5%
34
Красноярский край
75,3
77 200
19 684
5,0
2,2%
5,9%
35
Кировская область
75,1
60 100
15 782
4,5
1,7%
5,1%
36
Магаданская область
75,0
120 600
30 855
4,6
1,7%
7,4%
37
Чувашская Республика
74,7
60 700
15 428
5,2
1,9%
7,2%
38
Ульяновская область
74,6
60 400
15 782
5,2
1,7%
5,4%
39
Хабаровский край
74,5
80 600
21 634
3,8
1,2%
5,8%
40
Тверская область
74,5
67 900
17 378
4,3
2,2%
7,5%
41
Владимирская область
74,4
66 700
17 201
3,7
2,0%
8,3%
42
Волгоградская область
74,2
60 200
15 250
5,8
2,0%
7,2%
43
Кемеровская область
73,6
63 700
16 137
6,4
2,5%
6,3%
44
Иркутская область
73,4
73 900
18 797
5,9
3,1%
6,1%
45
Забайкальский край
72,5
81 500
20 748
5,2
4,8%
5,5%
46
Алтайский край
72,4
60 000
15 782
5,1
3,5%
5,4%
47
Республика Марий Эл
72,3
58 500
15 605
5,4
2,1%
6,2%
48
Ханты-Мансийский АО - Югра
71,5
83 100
21 252
6,1
1,0%
11,4%
49
Республика Бурятия
71,5
74 600
19 329
6,4
4,1%
5,0%
50
Республика Крым
71,5
64 900
17 201
5,4
2,3%
7,6%
51
Сахалинская область
71,3
89 100
24 117
5,1
1,8%
7,3%
52
Республика Адыгея
70,4
58 300
15 250
5,7
2,0%
10,3%
53
Еврейская АО
70,1
78 200
22 166
4,3
1,7%
6,6%
54
Ивановская область
69,9
59 100
16 669
4,1
2,0%
7,1%
55
Орловская область
69,9
59 400
16 492
5,2
1,3%
8,0%
56
Вологодская область
68,9
60 700
17 910
4,3
1,6%
5,6%
57
Ставропольский край
68,8
60 300
15 960
6,8
3,4%
7,8%
58
Республика Алтай
68,7
66 000
16 846
5,5
6,2%
8,2%
59
Новгородская область
68,7
59 700
17 378
4,3
1,2%
7,5%
60
Республика Хакасия
68,7
65 300
18 088
7,8
1,3%
6,6%
61
Смоленская область
68,1
61 400
17 556
4,9
2,2%
7,4%
62
Костромская область
67,8
55 300
16 314
4,2
2,4%
6,0%
63
Ленинградская область
67,8
72 500
18 974
3,3
2,8%
16,0%
64
Ярославская область
66,7
60 600
17 733
5,1
3,0%
6,1%
65
Калининградская область
66,5
62 000
18 265
5,4
2,1%
7,0%
66
Псковская область
65,8
58 100
17 556
4,8
2,2%
6,7%
67
Томская область
65,4
59 700
17 378
5,9
3,2%
7,0%
68
Астраханская область
65,2
59 200
17 201
6,8
2,2%
7,8%
69
Архангельская область
63,6
66 900
20 570
5,9
2,2%
7,3%
70
Республика Тыва
63,6
74 500
17 910
17,2
5,3%
7,0%
71
Республика Саха (Якутия)
63,3
91 000
26 777
6,7
4,5%
6,2%
72
Кабардино-Балкарская республика
63,0
66 800
18 974
8,9
4,1%
7,0%
73
Республика Карелия
62,5
63 100
19 684
6,1
3,0%
6,4%
74
Карачаево-Черкесская Республика
61,4
60 100
16 669
7,4
6,5%
9,1%
75
Республика Коми
61,1
68 600
20 393
7,4
3,5%
9,3%
76
Республика Калмыкия
60,4
57 500
17 378
6,0
3,4%
11,0%
77
Мурманская область
58,8
75 900
25 390
4,5
2,3%
10,4%
78
Республика Северная Осетия-Алания
58,6
57 300
15 960
11,1
7,1%
7,1%
79
Камчатский край
58,3
90 300
31 210
5,2
2,2%
8,2%
80
Республика Дагестан
55,1
60 000
16 137
12,5
11,5%
6,1%
81
Чеченская республика
55,0
68 000
17 024
21,9
7,3%
6,7%
82
Чукотский АО
49,1
115 300
46 283
1,9
1,8%
18,2%
83
Ненецкий АО
47,5
75 000
29 389
7,1
3,0%
12,9%
84
Республика Ингушетия
39,0
68 000
16 669
16,6
25,5%
9,5%
* В Рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики.