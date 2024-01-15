Архангельская область оказалась на 75 месте по перспективности трудоустройства

Аналитики hh.ru представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в начале 2024 года. В дальнейшем Рейтинг регионов будет обновляться ежеквартально.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий АО (74,77 балла), Рязанская область (74,63), Свердловская область (74,43), Республика Башкортостан (74,40), Еврейская АО (74,36), Ленинградская область (74,20), Липецкая область (73,97), Амурская область (73,94) и Московская область (73,90).

Архангельская область заняла 75 место в рейтинге, набрав 66,15 баллов. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,4 резюме (по РФ в целом конкуренция за рабочие места чуть выше - 3,5). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 52 600 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 19 538 руб. Среди соискателей региона 79,5% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,5%, наоборот, хотели бы уехать из Архангельской области.

Примечательно, что Москва оказалась только на 65 месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублей).