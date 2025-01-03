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Архангельская область становится перспективной в части трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало 1 квартала 2025 года. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства на данный момент. Архангельская область заняла 69 место, поднявшись на 6 пунктов. 

 

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 1 квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. По сравнению с 1 кварталом 2024 года региону удалось подняться на восемь позиций. На одну активную вакансию в Амурской области, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 3,7 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 102 600 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в пять раз ниже – 19 427 руб. Среди соискателей региона 75% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,6%, наоборот, хотели бы уехать. 

На втором месте – Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем – Республика Башкортостан (76,53 балла). По сравнению с началом 2024 года Татарстан потерял одну позицию в рейтинге (ранее он занимал первое место), а Башкирия, наоборот, поднялась на две позиции (с пятого

Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства в начале 2025 года вошли Забайкальский край (76,19 балла), Курганская область (75,75 балла), Липецкая область (75,59 балла), Ленинградская область (74,83 балла), Тамбовская область (74,82 балла), Омская область (74,76 балла) и Еврейская АО (74,73 балла). 

По сравнению с 1 кварталом 2024 года, позиции Архангельской области заметно выросли – регион поднялся на 6 пунктов до 69 места, итоговый балл вырос до 68,05 пунктов. По сравнению с началом 2024 года, в регионе выросла средняя предлагаемая зарплата с 52 600 руб. до 66 000 руб. Вместе с тем увеличился уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места – с 3,4 до 4,4 резюме на вакансию, а также снизился уровень безработицы – с 5,6% до 2,6%. При этом Архангельская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.

27 январь 09:01 | : Экономика

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