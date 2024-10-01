Поморье остается в нижней части рейтинга по перспективам трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало 4 квартала 2024 года. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства в 4 квартале. Архангельская область заняла 69 место, опустившись на 1 пункт.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 4 квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,56 балла. Кварталом ранее регион также занимал первое место в рейтинге с показателем в 77,95 балла. На одну активную вакансию в Амурской области приходится 3 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть вырос (было 2,8). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 98 900 руб. (+6 300 руб. к 3 кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 19 427 руб. Среди соискателей региона 74,2% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 75,2%) и только 1,6%, наоборот, хотели бы уехать из Амурской области (ранее – 1,5%). Также в первую пятерку регионов по перспективности трудоустройства в 4 квартале вошли Забайкальский край (77,05 балла), Республика Татарстан (76,57 балла), Еврейская АО (75,90) и Белгородская область (75,35).

По сравнению с 3 кварталом текущего года, Архангельская область показывает стабильные результаты – регион опустился всего на пункт с 68 на 69 место, итоговый балл упал на 1,04 пункта (с 68,6 до 67,56). За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места с 3,2 до 3,5 резюме на вакансию, вместе с тем на 800 руб. увеличилась медианная зарплата (до 60,5 тыс. руб.). Снизился также уровень безработицы – с 2% до 1,8%.

Для сравнения - самый сильный рост продемонстрировала Курская область: регион поднялся сразу на 35 позиций и занял 7 место по перспективности трудоустройства в 4 квартале, итоговый балл вырос на 3,09 пункта (с 71,93 до 75,02). Это связано в тем, что за последние три месяца в Курской области существенно поднялся уровень предлагаемой зарплаты: с 53 000 руб. до 66 800 руб. Однако выросла доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,1% до 2,1%) и снизилась доля тех, кто точно к переезду не готов (с 80,4% до 78,0%).

Кстати, Москва оказалась на 63 месте (68,98 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. В городе по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (95 900 руб. к 25 879 руб.).